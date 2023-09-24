新婚9天接表妹控亂倫電話！他匯45萬元「愧疚費」仍被告性侵

▲小美指控，看完世足比賽後遭到表哥小黎性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市一名女子小美（化名）與表哥在租屋處看世界盃足球賽，睡覺時遭對方親吻、指侵，事隔5年後於表哥小黎（化名）婚禮後9天打電話質問。對此，小黎深感愧疚，陸續匯款45萬元想安撫小美，但仍被對方提告性侵。

判決書指出，小美指控，她2014年7月跟表哥小黎在板橋的租屋處看世足比賽，深夜兩人都累後分別在床上、地上睡覺，然而睡到一半卻被表哥親吻、撫摸及以手指性侵得逞，直到她大聲喝斥並哭泣後，表哥才離開。

小美友人證稱，小美事後有打電話談及此事，且情緒不穩、哭泣，且小美本是雙性戀，在事件後性向改為只跟女生交往。

法官勘驗小美與小黎於2019年12月9日的通話錄音

小黎：沒有…真的發生關係。

小美：什麼叫沒有真的發生關係？

小黎：我們沒有真的做什麼吧，我們只有…我要先確認一下，我們的印象應該是一樣的。

小美：沒…呵呵，什麼叫沒有真的發生關係？你都已經插進去了，難道這樣還不算嗎？

小黎：蛤？我沒有插進去喔。

小美：你的手有。

小黎：手。

小美：這樣還不算嗎？

小黎：好，那就…（模糊）。

▲小美參加小黎婚禮9天後，打電話質問5年前的事件。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



針對指控，小黎否認犯行辯稱，他當時睡在小美租屋處的地板上，凌晨時對方叫他上床睡覺；對方貼近後兩人開始接吻，有撫摸對方但沒有以手指性侵，「後來小美問我可不可以跟女朋友分手跟她在一起，我嚇醒了就趕快離開，過了很多年後小美才跟我說當時的事對她影響很大，要求我道歉，不然她就要去告我。對我來說親了自己的表妹是亂倫，很嚴重，所以我才跟她道歉，我並沒有違反她的意願」。

小黎表示，他跟小美事發後鮮少見面，5年下來僅碰面4次，其中第3次是他的婚禮，9天後就接到小美要求賠償的電話，他也因心有愧疚而付35萬元，之後約小美喝酒聊天，對方也願意出席並沒有表現出不陸的情況，「後來她又再跟我要錢，我覺得有點荒謬，就只給她各5萬元，沒有給到她所希望的數字」。

法官審酌，小美於警訊、偵訊時的說法前後有異，因此情節不可採信，且此案除了小美單方面指控，並無其他補強證據足資佐證，無法證明小黎有強制性交罪嫌，因此判其無罪，全案可上訴。