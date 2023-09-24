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把握最後一週！中央認證4星市集　花蓮東大門夜市招商倒數計時

▲花蓮東大門夜市熱情招商，歡迎具創意、有熱情、有想法之朋友一同為夜市注入新活力。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲花蓮東大門夜市熱情招商，歡迎具創意、有熱情、有想法之朋友一同為夜市注入新活力。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮東大門國際觀光夜市招商報名將於10月2日星期一17:30截止，花蓮縣政府歡迎具創意、有熱情、有想法之朋友把握倒數最後一週時間，申請報名本次招商遴選，一同為東大門夜市注入新活力、創造商機與經濟量能，招商相關資訊請至花蓮縣政府觀光處網站或花蓮縣政府全球資訊網查詢。

觀光處張志翔處長表示，為持續提升東大門夜市攤位的多元性與強化各區特色，縣府規劃開放目前的空攤，提供給有意願的業者或民眾報名參加遴選，同時為了保障花蓮縣鄉親之工作機會及鼓勵青年回游與創業，本次招商資格限制部分，負責人須設籍於花蓮縣滿六個月，招商主題為異國美食或文創與藝文類攤商，年齡18-45歲的青年創業更加分。

觀光處張志翔處長進一步說明，本次東大門夜市攤位招商遴選主要分成書面審查及口頭簡報二大階段，將產品與服務、創新與創意、行銷策略、永續經營等面向納入評分項目，希望透過本次遴選為東大門夜市選出最具特色與創意的優質攤商。後續也將協助輔導攤位經營者在營運管理上之培力及提升，強化東大門夜市整體競爭力，帶動觀光產業共榮與永續發展。

▲花蓮東大門夜市熱情招商，歡迎具創意、有熱情、有想法之朋友一同為夜市注入新活力。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲花蓮東大門夜市招商報名將於10月2日星期一17:30截止，把握最後機會。

東大門夜市在去年榮獲經濟部認證為4星等優良市集，樂活名攤部分共取得460顆星，更連續獲得環保署頒發「環保夜市」特優榮譽。

花蓮縣政府向經濟部爭取獲得2,500萬元經費，打造的東大門星空夜市及星空共食區，也在去年底建置完成。今年選定原住民一條街上方陸橋的樓梯空間，以大型水族箱為主題進行3D彩繪，吸引許多大朋友、小朋友前來拍照打卡與玩樂。夜市內有多處新亮點等待發掘，歡迎大家來花蓮享受慢活旅程及夜市走逛新體驗。

縣長徐榛蔚表示，花蓮東大門夜市以友善、智慧及永續，三大核心為長期發展主軸與願景，接下來將以5星級的優良市集為目標邁進。

歡迎符合本次招商申請資格及主題之朋友把握時間申請報名，為東大門夜市挹注新活力，促進在地經濟發展、創造多元商機並達成永續經營之目標。

本次東大門夜市招商報名受理時間至112年10月2日（一）17:30截止，相關招商簡章及資訊請上
「花蓮縣政府全球資訊網」https://www.hl.gov.tw/News_Content.aspx?n=32724&s=144841
「花蓮縣政府觀光處網站」https://td.hl.gov.tw/Detail_sp/0bcb6f4f7a24485a97fbe1c9fb125f64
下載或追蹤「花蓮東大門國際觀光夜市」Facebook粉絲專頁https://www.facebook.com/HLtourdpt/。
 

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