　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

英媒：北京中央助化債　地方債券受投資者追捧

▲儲蓄,存款,鈔票,人民幣。（圖／CFP）

▲地方債問題嚴重，傳出北京將出手。（圖／CFP）

文／中央社台北24日電

中國地方政府債務嚴重。英國金融時報報導，隨投資者看到北京中央會協助地方政府清理債務，投資者最近搶購負債最嚴重省市發行的債券，8月地方政府融資平台債券銷售額創有紀錄以來第二高。

陸媒財新周刊8月曾披露，中國計畫允許地方政府發行人民幣1.5兆元（約新台幣6.6兆元）特殊再融資債券，以幫助包括天津、貴州、雲南、陝西和重慶等12個償債壓力較大的省份和地區償還債務。

所謂特殊再融資債券，主要是用於地方政府償還債務，尤其是隱性債務。這舉措可理解為北京中央容許地方「借新錢還舊錢」。

▲人民幣。（圖／CFP）

金融時報9月22日報導，根據Wind數據平台統計，8月份地方政府融資平台的債券銷售額高達6400億元，是有紀錄以來第二高。地方政府融資平台是代表地方政府舉債，並為其建設基礎建設項目的投資公司。

報導指出，債券銷售額大幅增加顯示中國境內投資者相信，北京中央會為地方政府找出減債及再融資的方法。目前北京正研究地方政府融資平台推動經濟成長的新模式。

法國外貿銀行（Natixis）亞太區資深經濟學家吳卓殷（Gary Ng）表示，投資者近期對地方政府融資平台感興趣，是因為寬鬆的貨幣政策及對政府主動積極化債有較強的預期。

上海一家私募股權公司的高收益債券投資者表示，最近數月投資者對購買地方政府融資平台的債券很熱衷，到9月更甚。

該投資者說，「現在大家都認為，本輪地方政府債務解決將持續數月、甚至數年，至少在這段時間內，地方政府融資平台債券不會違約。」

▲共富,農村,工廠。（圖／CFP）

報導表示，去年貴州等負債省份發行的許多債券都處於違約邊緣，引發了持有大量地方政府融資平台債券的投資者擔憂。

雖然沒有地方政府融資平台債券曾違約，但今年上半年投資者對地方的發債不感興趣。今年3月地方政府融資平台債券銷售額飆升至創紀錄的8180億元，是因為地方需要再融資來避免債務到期違約。

近月中國證監會多次表示，要防止地方政府融資平台債券違約。

基金管理公司西部利得基金（Western Leadbank）駐上海的債券交易員表示，目前市場上最受追捧的地方政府融資平台債券是天津、河南及陝西西安，因為這些地方被認為是第一批獲得債務解決方案的地方。

中國國際金融股份有限公司的分析師認為，目前市場上沒有比地方政府融資平台債券更具吸引力的資產，相信短期內投資者對短期地方政府融資平台債券的熱情將保持在高位。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
快訊／午後雷雨開炸！　7縣市大雨特報
快訊／最後失聯者找到了！　家屬靠佛珠確認
明揚9死慘劇！　罹難者位置圖曝光
家屬重回工廠招魂！40人淚喊「回家了」　無人1次就聖筊
快訊／中華隊亞運首面獎牌出爐！
快訊／鄭怡靜亞運臨時退賽！
快訊／明揚董座哽咽！　「希望能向消防員靈堂上香」
快訊／品勢戰神馬允中狂勝！　勇闖金牌戰
電視台廁所性侵練習生！傑尼斯社長「1晚硬上多人」　洩慾60年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸澡堂傳偷拍！她在色情網站見「無碼全裸影片」　驚呼：不敢再去

英媒：北京中央助化債　地方債券受投資者追捧

亞運帶動杭州旅遊市場　周圍城市也出現外溢效應

中國將步日本泡沫經濟後塵？林毅夫：只要產業有升級空間就不會

台青看杭州亞運「火炬人」超震撼　虛實科技展現中華千年歷史

陸雙節來臨！民眾搶不到車票回家　懷疑平台「壓票再放票」

習近平指示推進新型工業化　強調結合數位經濟

陸局長為兒「一個月辦3次婚禮」　爽收290萬禮金遭雙開

陸前官員：中國房地產供應過剩　空房14億人都住不完

上海規定小學每周5節體育課　保障每天運動最少2小時

明揚經理衝回火場叫大家快逃　不幸殞命...父淚：公司要負責

消防車視角、最後出勤畫面曝！　大隊長忍淚懇求：不要質疑專業

明揚惡火延燒濃煙狂竄　消防車遭炸爛埋沒廢墟

20230921 ETtoday新聞

明揚惡火消防員「沒射水」　消防局長 ： 進去就爆炸了

消防員賴俊儒蜜月前殉職　母認屍淚崩 ： 以你為榮

消防員賴俊儒度蜜月前殉職　父母、英籍妻認屍：以你為榮

《阿斯達年代記》回歸！李準基來了　雙胞胎廝殺...「他」虐戀申世景

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

屏東工廠大火勇消殉職　親友接噩耗慟哭難接受

陸澡堂傳偷拍！她在色情網站見「無碼全裸影片」　驚呼：不敢再去

英媒：北京中央助化債　地方債券受投資者追捧

亞運帶動杭州旅遊市場　周圍城市也出現外溢效應

中國將步日本泡沫經濟後塵？林毅夫：只要產業有升級空間就不會

台青看杭州亞運「火炬人」超震撼　虛實科技展現中華千年歷史

陸雙節來臨！民眾搶不到車票回家　懷疑平台「壓票再放票」

習近平指示推進新型工業化　強調結合數位經濟

陸局長為兒「一個月辦3次婚禮」　爽收290萬禮金遭雙開

陸前官員：中國房地產供應過剩　空房14億人都住不完

上海規定小學每周5節體育課　保障每天運動最少2小時

長期睡不好彷彿身體被掏空！　審視心魔是告別失眠的一大步

強化災害搶救技能　台南義消德興中隊進行實火搶救訓練

赴屏東慰問罹難者家屬　賴清德：英雄捨己救人行為令人欽佩

西螺森活武樹園區啟用　結合環保嘉年華繪共享綠色新生活

男嬰遭老鼠「啃到見骨」險死！嬰兒床都是血　美國離譜爸媽被捕了

快訊／午後雷雨開炸！7縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

桃園婦外出散步2日未歸　大排橋下涵洞尋獲遺體

菲律賓譴責中國在南海設置浮動屏障

蕾菈產後2個月首穿比基尼！　辣秀美臀驚呆網：身材恢復得超快

投資加密貨幣JPEX遭騙！陳零九首度現身認「損失15%」

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

大陸熱門新聞

陸女大生迎新熱舞「長輩見人」　堅持跳到最後

大學畢業沒工作　他「改成高中學歷」秒收面試邀請

華為與蘋果爭霸　廣東工廠掀搶人大戰

亞運開幕！習近平密集展示「大國外交」

陸女大生軍訓熱舞「豪乳彈出來」　台下一片驚呼

中華隊進場！亞運新聞中心2次歡呼

習近平主動表示認真考慮訪問南韓

湖南自然美：和集團一起做大做強

湘台民眾共一心　同拜始祖神農氏

局長為兒「單月辦3次婚禮」　收290萬禮金遭雙開

陸小四童逼同學舔下體　霸凌兩年還性侵

男友不想要　她獨力生女心一橫13萬賣了

陸前官員：空房14億人都住不完

任正非批評不學英文　直言「沒法就業」

更多熱門

相關新聞

陸財政部提前下達7.7兆新增地方債

陸財政部提前下達7.7兆新增地方債

面對武漢肺炎（新冠病毒，COVLD-19）疫情延燒，大陸官方透過積極的財政政策搶救地方經濟。據大陸財政部11日最新公告，已提前下達2020年新增地方政府債務限額8480億元（人民幣，下同）；至此，今年大陸財政部共計提前下達新增地方政府債務限額1兆8480億元，約和新台幣7.7兆元。

華聞快遞／上海頒發首批個人網店營業執照

華聞快遞／上海頒發首批個人網店營業執照

溫州研究基地金融大腦　專解經濟難題

溫州研究基地金融大腦　專解經濟難題

證券時報「三妙招」化解陸地方債

證券時報「三妙招」化解陸地方債

地方債難爆炸　大中華基金看漲

地方債難爆炸　大中華基金看漲

關鍵字：

地方債地方債券

讀者迴響

熱門新聞

八仙塵爆8年後「豪哥」結婚了　醫師大哥暖當伴郎

開賓利正妹警幫詐團男友查個資　收押遭免職

iPhone 15爆災情　科技YTR傻眼：很失望

屏東明揚國際「員工月薪曝」　鄉民喊不意外

張震嶽補辦「遲到5年的婚禮」！熱狗、頑童全到了

快訊／台鐵新豐火車站男子落軌！身首分離亡

勇消賴俊儒蜜月前殉職　英國妻首發聲

小隊長仍激動自責　病房內傳陣陣痛哭聲

第4位消防員遺骸找到！4員確認全殉職

好市多「月餅突襲特價」　全場炸鍋：最低慘殺2折

iPhone 15「這1顏色已降價」　他傻：還沒人要買

懷孕請送貨員「搬家具進屋」！YTR抱怨反被轟

曾之喬路邊「超兇半球露出」！好友全傻眼

4勇消靈堂開放弔唁！屏二分隊長單膝下跪痛哭

全聯第2波「麝香葡萄」今起全台開賣

更多

最夯影音

更多
明揚經理衝回火場叫大家快逃　不幸殞命...父淚：公司要負責

明揚經理衝回火場叫大家快逃　不幸殞命...父淚：公司要負責
消防車視角、最後出勤畫面曝！　大隊長忍淚懇求：不要質疑專業

消防車視角、最後出勤畫面曝！　大隊長忍淚懇求：不要質疑專業

明揚惡火延燒濃煙狂竄　消防車遭炸爛埋沒廢墟

明揚惡火延燒濃煙狂竄　消防車遭炸爛埋沒廢墟

20230921 ETtoday新聞

20230921 ETtoday新聞

明揚惡火消防員「沒射水」　消防局長 ： 進去就爆炸了

明揚惡火消防員「沒射水」　消防局長 ： 進去就爆炸了

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面