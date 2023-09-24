英媒：北京中央助化債　地方債券受投資者追捧

▲地方債問題嚴重，傳出北京將出手。（圖／CFP）



文／中央社台北24日電

中國地方政府債務嚴重。英國金融時報報導，隨投資者看到北京中央會協助地方政府清理債務，投資者最近搶購負債最嚴重省市發行的債券，8月地方政府融資平台債券銷售額創有紀錄以來第二高。

陸媒財新周刊8月曾披露，中國計畫允許地方政府發行人民幣1.5兆元（約新台幣6.6兆元）特殊再融資債券，以幫助包括天津、貴州、雲南、陝西和重慶等12個償債壓力較大的省份和地區償還債務。

所謂特殊再融資債券，主要是用於地方政府償還債務，尤其是隱性債務。這舉措可理解為北京中央容許地方「借新錢還舊錢」。

金融時報9月22日報導，根據Wind數據平台統計，8月份地方政府融資平台的債券銷售額高達6400億元，是有紀錄以來第二高。地方政府融資平台是代表地方政府舉債，並為其建設基礎建設項目的投資公司。

報導指出，債券銷售額大幅增加顯示中國境內投資者相信，北京中央會為地方政府找出減債及再融資的方法。目前北京正研究地方政府融資平台推動經濟成長的新模式。

法國外貿銀行（Natixis）亞太區資深經濟學家吳卓殷（Gary Ng）表示，投資者近期對地方政府融資平台感興趣，是因為寬鬆的貨幣政策及對政府主動積極化債有較強的預期。

上海一家私募股權公司的高收益債券投資者表示，最近數月投資者對購買地方政府融資平台的債券很熱衷，到9月更甚。

該投資者說，「現在大家都認為，本輪地方政府債務解決將持續數月、甚至數年，至少在這段時間內，地方政府融資平台債券不會違約。」

報導表示，去年貴州等負債省份發行的許多債券都處於違約邊緣，引發了持有大量地方政府融資平台債券的投資者擔憂。

雖然沒有地方政府融資平台債券曾違約，但今年上半年投資者對地方的發債不感興趣。今年3月地方政府融資平台債券銷售額飆升至創紀錄的8180億元，是因為地方需要再融資來避免債務到期違約。

近月中國證監會多次表示，要防止地方政府融資平台債券違約。

基金管理公司西部利得基金（Western Leadbank）駐上海的債券交易員表示，目前市場上最受追捧的地方政府融資平台債券是天津、河南及陝西西安，因為這些地方被認為是第一批獲得債務解決方案的地方。

中國國際金融股份有限公司的分析師認為，目前市場上沒有比地方政府融資平台債券更具吸引力的資產，相信短期內投資者對短期地方政府融資平台債券的熱情將保持在高位。