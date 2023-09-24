Lin bay 好油、王鴻薇遭恐嚇殺全家　刑事局曝IP來自這些國家

記者張君豪／台北報導

台灣大選將至，日前包含知名網路政治評論家「Lin bay 好油」及立法委員王鴻薇的臉書網站粉專，均遭歹徒留言恐嚇危害人身安全，經兩人向警方報案後，刑事局緊急追查，發現恐嚇「Lin bay 好油」案犯嫌臉書帳號「何可恩」IP註冊位置設於墨西哥，登記電話屬薩爾瓦多。

▲立委及知名網路評論家遭恐嚇，刑事局長周幼偉24日親上火線回應，強調徹查到底。（圖／記者張君豪翻攝）

另外包含立委王鴻薇遭歹徒2次留言恐嚇，該臉書註冊及登入IP紀錄，則分別位於美國、馬來西亞及越南；警方研判歹徒可能都是特定陣營的支持者或者政治狂熱人士使用跳板程式犯案，將會循線進步追查。

刑事局長周幼偉24日下午召開記者會表示，刑事局對此案相當重視，刑事局國際刑警科將透過國際司法互助管道，以及請求國際刑警組織發文給墨西哥、薩爾瓦多警方協助，並通知駐美西、馬來西亞及越南警察聯絡官積極追查中。

警政署強調，台灣是民主法治國家，言論自由是普世價值，人人均應珍惜及捍衛，對於網路言論倘未有違法情形，警察機關均予以尊重，惟留言、訊息內容如已涉及恐嚇公眾、人身安全，有可能引起大眾、個人恐慌，警察機關即嚴辦到底，絕不寬貸。

目前針對是類涉及境外的網路留言恐嚇案件，刑事局會主動整合並積極聯繫協調，與國內相關警察單位共組專案小組積極查辦。「Lin bay 好油」及王鴻薇臉書遭恐嚇案，目前已責由轄區警察機關同步加強當事人、親友及住家附近相關維安措施，防範不法侵害。

【其他新聞】

►開賓利正妹警出事了！幫詐團男友查個資被收押 遭免職汰除

►賓利正妹警曾查男友車籍 警所寢室「爆乳視訊」遭截圖踢爆