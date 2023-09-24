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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲酸民進黨2神主牌「台獨、反核」　談下任總統4項標準：聰明一點

▲▼柯文哲出席SMAT 2023 運具電動化產業戰略報告 。（圖／記者黃國霖攝）

▲柯文哲出席SMAT 2023 運具電動化產業戰略報告。（圖／記者黃國霖攝，下同）

記者袁茵／台北報導

屏東明揚國際工廠失火釀死傷悲劇，使政治人物相繼取消公開行程，而民眾黨總統參選人柯文哲23日取消部分行程後，24日仍照既定規劃出席原本應與民進黨賴清德、國民黨侯友宜同場不同框的活動。柯文哲批評，民進黨2大神主牌「台獨」、「反核」，但2025年要怎麼達到非核家園？而柯也提及下任總統應達到的4個標準，就是不能貪污、理性務實科學、工作認真與聰明。

柯文哲24日中午出席SMAT 2023 運具電動化產業戰略報告，該場活動原訂還有邀請賴清德、侯友宜，但2人皆因爲屏東明揚國際工廠失火而取消行程。柯文哲進入會場前，被問到關於侯友宜開始向新北市政府請假議題，柯文哲並未正面回應。

而柯文哲致詞時表示，科學跟宗教不一樣的地方，是宗教有「不能改變」的地方，而科學是若有一天有新的證據便願意改變；如果發電仍是火力發電，對國家碳排量不會減少，因為發電是國家碳排量最大的地方，這也使他在過去1、2年對核能態度開始轉變。

柯文哲提及，民進黨有兩大神主牌，一個是「台獨」，一個是「反核」，「我現在就很想看，他2025怎麼非核家園？不可能！如果2025非核家園不可能，卻要繼續幹下去，這就變成『宗教』、不是『科學』。」而他認為如果做不到，那核二、核三就不可馬上退場。

▲▼柯文哲出席SMAT 2023 運具電動化產業戰略報告 。（圖／記者黃國霖攝）

柯文哲再提台積電，說明台積電在新竹科學園區的單一廠區，耗電量是台北市250萬人口的總耗電量，如果台灣產業屬於高耗能產業，在能源這塊就得慎重考量。

柯文哲說，全球平均碳排放下降、GDP成長的國家為英國，但那是英國有轉型，而台灣短期內沒辦法做產業轉型，因為沒有參加區域經濟組織，造成貨品出口到其他國家都要稅，僅只有ICT產業不用稅，加上台灣ECFA的關係，所以外銷到中國不用稅，「只要台灣不能參加區域經濟組織，同時ecfa又存在的狀況下，台灣產業會繼續失衡，然後被中國綁在一起。」

柯文哲強調，如果短期內不能解決政治上的困難，那產業很難做到轉型，而在此狀況下得嚴肅面對，思考怎麼解決能源問題，「這也是為什麼我對核能態度開始轉變，因為他就是個事實，高耗能產業需要電，現在就是沒有辦法。」

柯文哲直言，政治很簡單，理性務實科學，不要喊口號、不要意識形態，然後解決問題，今天要推電動機車、電動汽車是非常好的事，但若繼續使用火力發電廠，那推電動機車沒有意義，加上產業都是高耗能，造成電的需求量降不下來。

最後，柯文哲說，這場合找了3個總統參選人出席，下一屆總統究竟要什麼標準，「第一不要貪污，第二理性務實科學，再來是工作認真一點、當然聰明一點更好，大概4個條件就可以了。」

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