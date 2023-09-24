卓承齊勇創日月潭游泳錦標賽9連霸　自信要在杭州亞運奪牌

▲日月潭公開水域游泳錦標賽23日登場，卓承齊（左）游出九連霸。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

杭州亞運23日正式開幕，日月潭萬人泳渡的暖身活動「日月潭公開水域游泳錦標賽」也在同日登場：2000多人下水競技，游泳好手暨亞運國手卓承齊以28分40秒成績達成九連霸壯舉，他也信心十足地表示希望在杭州亞運奪牌。

南投縣政府指出，競技型的日月潭公開水域游泳錦標賽主要分成菁英組、競賽組及挑戰組，今年分別有18名男女頂尖國手、149、2402人參賽，一早從朝霧碼頭游向伊達邵，挑戰全長3公里賽道；挑戰組需背魚雷浮標，菁英及競賽組選手不背浮標，並以自由式泳渡，成績將作為中華泳協選拔世界馬拉松游泳賽國手、明年全國運動會馬拉松游泳參賽資格的依據，所有參賽者都卯足全力表現。

而日月潭公開水域游泳錦標賽9屆以來，24歲泳將卓承齊每屆都是霸主，他剛游上岸，南投副縣長王瑞德便趨前道賀；住在新北市林口區的卓承齊說，自己每天游泳約20公里，這次泳渡日月潭水溫約27度，游起來很舒服，每次到日月潭都很開心。

王瑞德表示，日月潭是國內最適合舉辦世界級馬拉松長泳比賽場域，2019年已成功將日月潭打造成為國際游泳總會（FINA）馬拉松游泳世界巡迴系列賽最優質場地，中華泳協也已爭取2024亞洲公開水域游泳錦標賽在日月潭舉辦；此外，今年再度辦理SUP立式划槳競賽，有34位好手參賽。

此外，有搶灘料羅灣的金門和有日月潭萬人泳渡的南投締結「山盟海誓」，金門縣教育處副處長洪蘋萱也代表參加昨天活動，王瑞德則歡迎泳客到南投活動，為在地旅宿業及觀光業帶來商機。