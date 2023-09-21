　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

扮醫師誆弱女上床　「讓妳當網紅」又硬上7次...惡男重判11年半

▲孟加拉籍男子阿布杜（譯音）於2019年在交友網路上認識未滿15歲少女，藉機邀約少女與其友人到台北西門町遊玩，趁其友人離去後對少女親吻與襲胸，事後挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲沈姓攤販得知少女想交醫師男友，竟自稱婦產科醫師，騙少女到旅館上床。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／台北報導

已婚沈姓男子透過交友軟體，認識智能不足的17歲女網友小安(化名)，因知她渴望交醫師男友，便謊稱自己是婦產科醫師，騙她到旅館性侵，過程中還拍下小安裸照和性愛片，並以此威脅小安再發生7次性行為。沈男犯行曝光後，辯稱和小安是砲友，不過法官不採信，依犯乘機性交等罪，合併處11年6月徒刑。另又犯強制罪，處6月徒刑，可易科罰金18萬元。沈男再上訴被駁回，全案還可上訴。

判決指出，沈男於2018年7月玩交友軟體，認識快滿18歲的小安，因得知小安很想交醫師男友，竟隱瞞已婚身分，謊稱他是大醫院婦產科醫師，約小安出來見面。小安有輕度智能障礙，無法辨認謊言或拒絕他人，心理年齡僅在9歲到12歲之間，沈男雖在互動中察覺小安有心智缺陷，仍把她帶到旅館性侵，還把性愛過程拍下，又拍了小安的裸照。

案發後到隔年7月，沈男持續以散佈性愛片和裸照威脅，逼小安自拍裸照回傳，並強迫小安再跟他發生7次關係，直到小安就讀的學校人員發覺有異，通知小安母親留意，小安母親翻看女兒手機，才發現小安慘遭性侵。

全案審理時，沈男雖承認和小安共發生8次關係，也有威脅她傳裸照，但堅稱兩人是約砲，並指小安不是第一次約砲，對性行為已有所認知，小安也分享她就讀大學、擔任學生會幹部，互動起來並不像有智能障礙，且交友軟體就是約砲媒介，軟體註冊年齡就是要滿18歲。

不過小安證稱，因邱男已經有她的裸照和影片，且說要要散佈、要讓她爸媽知道、要讓學校知道，要讓她成為網紅，讓她感到很害怕，所以只好再和邱男性交。

法官認為，邱男確實可能不知小安未滿18歲，但小安在作證時語速遲緩，常有言語混亂、不知所措的舉動，可看出她言神舉止與一般智能障礙者相似，身心障礙鑑定也證明她對性行為認知不足，另外邱男多次傳送「不求取我的原諒，看來要讓學校把妳當掉，讓父母知道妳蹺課約砲了」、「我要po了喔」等威脅訊息，可知邱男犯行屬實。

法官審酌邱男已婚、以擺攤為業，到目前都未和小安及其母親和解等情，依犯乘機性交罪和7個加重強制性交罪，合併處11年6月徒刑。另犯強制罪，處6月徒刑，可易科罰金18萬元。全案還可上訴。

邱男不認罪，上訴表示期間小安還問他「頭髮好看嗎？」，約他期末考完性交，可見對他積極約砲、兩人關係良好，未遭到脅迫。

二審法官認為，邱男的犯罪事實除了小安指證，還包含他自承的情節、雙方訊息對話紀錄、精神鑑定結果，認為邱男罪證具足，維持一審原判。全案還可上訴。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
威力彩今衝7.2億！　「3生肖」財運旺
中秋連假天氣差！　雨區出爐
快訊／央行再下修全年GDP至1.46%　CPI為2.22%
待高通13年突被裁「只有1類人留下」！　他曝資遣費破百萬
快訊／跟進Fed！央行暫停升息　利率連2凍
蔬果店誤賣毒地瓜　北市衛生局出手了
外送員19刀狂砍　按摩女「幾乎斷頸」慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

母騎車遭三寶右轉猛撞「女嬰昏迷」夫控延誤就醫　警消回應了

誆塔位加購骨灰罐更好賣！檢扣1.3億黑心錢押11人　金光黨手法曝

靈骨塔詐騙再扒皮！詐團2年撈上億豪車代步　泡麵藏錢躲查扣

台中婦投資美金解定存104萬全all in　警正巧要頒獎及時阻詐

惡作劇、騷擾達8成！雲林縣119無效通話數　今年累計26090通　

「開後門」讓同事兒子倒1.9噸廢棄物　清潔隊班長褫奪公權2年

扮醫師誆弱女上床　「讓妳當網紅」又硬上7次...惡男重判11年半

3國中生吃牛排甩折疊刀嚇人！客人怒投訴　蘆洲警回應了

豐原人小心！砸車怪客出沒停車場　4車主一早見玻璃全碎傻眼　

朱國榮潛逃警所延遲5天才通報　信義分局：調查疏失究責

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

妹子開車指定穿專屬鞋　換1雙就不會開：沒Fu

周玉蔻當庭道歉「不是故意」　張淑娟批太廉價：應退媒體圈

昆凌聽周杰倫不舒服「立刻飛身邊」　結婚周年曝：禮物可自己挑XD

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

母騎車遭三寶右轉猛撞「女嬰昏迷」夫控延誤就醫　警消回應了

誆塔位加購骨灰罐更好賣！檢扣1.3億黑心錢押11人　金光黨手法曝

靈骨塔詐騙再扒皮！詐團2年撈上億豪車代步　泡麵藏錢躲查扣

台中婦投資美金解定存104萬全all in　警正巧要頒獎及時阻詐

惡作劇、騷擾達8成！雲林縣119無效通話數　今年累計26090通　

「開後門」讓同事兒子倒1.9噸廢棄物　清潔隊班長褫奪公權2年

扮醫師誆弱女上床　「讓妳當網紅」又硬上7次...惡男重判11年半

3國中生吃牛排甩折疊刀嚇人！客人怒投訴　蘆洲警回應了

豐原人小心！砸車怪客出沒停車場　4車主一早見玻璃全碎傻眼　

朱國榮潛逃警所延遲5天才通報　信義分局：調查疏失究責

英特爾去庫存緩慢股價崩　陸行之：總避重就輕「以後說話聽聽就好」

阿翔連跑6趟廁所　「我有腎結石啦」遭楊繡惠猛虧

香港民主黨決定參選區議會　泛民首個表態政黨

先探／ARM掛牌　台股造Q4大浪

母騎車遭三寶右轉猛撞「女嬰昏迷」夫控延誤就醫　警消回應了

導盲犬陪視障者搭地鐵！大叔忍不住「伸手摸狗頭」　動作掀網論戰

必勝客「零傷害比薩」又來了！中秋回歸「月亮圈圈」加價99元就有

Halsey分手5個月認愛《惡靈古堡》演員！　與前男友共養2歲兒

誆塔位加購骨灰罐更好賣！檢扣1.3億黑心錢押11人　金光黨手法曝

2023人才永續國際論壇：從系統思考中打造人才解方

「2條虎皮蛋糕」塞爆紙箱 貓奴笑：真材實料販售中

社會熱門新聞

登山客遭虎頭蜂螫2死　相驗結果曝

快訊／新竹工安意外！工人8樓直墜1樓慘死

友路邊車震自己老婆　夫聽對話心碎

「遭群蜂暴螫」2死！山友驚恐目擊：他全身變黑

民生社區里長廣播：地瓜有毒　店員上門求助

即／瑞芳登山團遭蜂螫釀2死　4勇消救援被咬傷送醫

螫死2登山男「奪命兇手」曝光！

目睹父母被砍殺！小兄弟將轉學離開傷心地

肉體賺旅費！20歲火辣泰妹來台賣淫被逮

苗栗婦雙黃線迴轉　遭撞飛傷重不治

「德東飆車王」高速撞死路人　判決出爐

基泰大直再下陷　建管處緊急監測

夫妻遭惡鄰砍殺今頭七...小兄弟畫出思念

即／高虹安被質疑「建商市長」　檢方出手了

更多熱門

相關新聞

摩鐵應徵秘書！正妹被「測試底線」慘遭性侵

摩鐵應徵秘書！正妹被「測試底線」慘遭性侵

高雄邱姓男子假藉提供秘書工作，約女網友小琳(化名)到摩鐵面試，聲稱工作內容包含應酬，只要小琳和客戶的互動越親密，拿到小費會越高，並現場「測試底線」，性侵小琳得逞。橋頭地院審理，判定邱男犯行屬實，依強制性交罪，處3年2月徒刑。全案還可上訴。

第二波連署站點曝光　郭台銘：將用連署書展示人民對改革的希望

第二波連署站點曝光　郭台銘：將用連署書展示人民對改革的希望

基泰大直事故工地再次下陷　王鴻薇：初判不影響周邊道路及鄰房

基泰大直事故工地再次下陷　王鴻薇：初判不影響周邊道路及鄰房

不滿正式連署首日人員訓練不足　郭台銘：再教育還是有些問題

不滿正式連署首日人員訓練不足　郭台銘：再教育還是有些問題

和網友去兜風　少女遭2男車內輪流性侵

和網友去兜風　少女遭2男車內輪流性侵

關鍵字：

性侵智能障礙台北

讀者迴響

熱門新聞

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

男友不想要　她獨力生女心一橫13萬賣了

登山客遭虎頭蜂螫2死　相驗結果曝

中信啦啦隊宣布結婚！　「帥尪正面照曝光」甜閃：找到人生神隊友

《京城怪物》劇組出事！　工作人員身亡

作家搭捷運　轟3年輕人不讓博愛座

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

快訊／新竹工安意外！工人8樓直墜1樓慘死

李昂再發文！839字「還原博愛座爭議」

陸女大生軍訓熱舞「豪乳彈出來」　台下一片驚呼

瑞芳爬山2死　專家曝4大保命守則

友路邊車震自己老婆　夫聽對話心碎

柚子和「10類藥一起吃」恐致命！醫：間隔2小時也沒用

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

中信啦啦隊女神結婚！老公是南台灣最帥建商二代

更多

最夯影音

更多
李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看
45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面