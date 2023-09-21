扮醫師誆弱女上床　「讓妳當網紅」又硬上7次...惡男重判11年半

▲沈姓攤販得知少女想交醫師男友，竟自稱婦產科醫師，騙少女到旅館上床。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／台北報導

已婚沈姓男子透過交友軟體，認識智能不足的17歲女網友小安(化名)，因知她渴望交醫師男友，便謊稱自己是婦產科醫師，騙她到旅館性侵，過程中還拍下小安裸照和性愛片，並以此威脅小安再發生7次性行為。沈男犯行曝光後，辯稱和小安是砲友，不過法官不採信，依犯乘機性交等罪，合併處11年6月徒刑。另又犯強制罪，處6月徒刑，可易科罰金18萬元。沈男再上訴被駁回，全案還可上訴。

判決指出，沈男於2018年7月玩交友軟體，認識快滿18歲的小安，因得知小安很想交醫師男友，竟隱瞞已婚身分，謊稱他是大醫院婦產科醫師，約小安出來見面。小安有輕度智能障礙，無法辨認謊言或拒絕他人，心理年齡僅在9歲到12歲之間，沈男雖在互動中察覺小安有心智缺陷，仍把她帶到旅館性侵，還把性愛過程拍下，又拍了小安的裸照。

案發後到隔年7月，沈男持續以散佈性愛片和裸照威脅，逼小安自拍裸照回傳，並強迫小安再跟他發生7次關係，直到小安就讀的學校人員發覺有異，通知小安母親留意，小安母親翻看女兒手機，才發現小安慘遭性侵。

全案審理時，沈男雖承認和小安共發生8次關係，也有威脅她傳裸照，但堅稱兩人是約砲，並指小安不是第一次約砲，對性行為已有所認知，小安也分享她就讀大學、擔任學生會幹部，互動起來並不像有智能障礙，且交友軟體就是約砲媒介，軟體註冊年齡就是要滿18歲。

不過小安證稱，因邱男已經有她的裸照和影片，且說要要散佈、要讓她爸媽知道、要讓學校知道，要讓她成為網紅，讓她感到很害怕，所以只好再和邱男性交。

法官認為，邱男確實可能不知小安未滿18歲，但小安在作證時語速遲緩，常有言語混亂、不知所措的舉動，可看出她言神舉止與一般智能障礙者相似，身心障礙鑑定也證明她對性行為認知不足，另外邱男多次傳送「不求取我的原諒，看來要讓學校把妳當掉，讓父母知道妳蹺課約砲了」、「我要po了喔」等威脅訊息，可知邱男犯行屬實。

法官審酌邱男已婚、以擺攤為業，到目前都未和小安及其母親和解等情，依犯乘機性交罪和7個加重強制性交罪，合併處11年6月徒刑。另犯強制罪，處6月徒刑，可易科罰金18萬元。全案還可上訴。

邱男不認罪，上訴表示期間小安還問他「頭髮好看嗎？」，約他期末考完性交，可見對他積極約砲、兩人關係良好，未遭到脅迫。

二審法官認為，邱男的犯罪事實除了小安指證，還包含他自承的情節、雙方訊息對話紀錄、精神鑑定結果，認為邱男罪證具足，維持一審原判。全案還可上訴。