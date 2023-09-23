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嘉藥反毒七連霸　再獲教育部反毒績優學校

▲嘉南藥理大學今年再度獲得教育部評鑑為全國大專院校「防制學生藥物濫用」績優學校。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學今年再度獲得教育部評鑑為全國大專院校「防制學生藥物濫用」績優學校。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學推動「防制學生藥物濫用」工作不遺餘力，透過桌遊、反毒九宮格及反毒AI機器人競賽等寓教於樂的方式，將防制藥物濫用的意識深化校園，今年再度獲得教育部評鑑為全國大專院校「防制學生藥物濫用」績優學校，這已經是嘉藥連續7年獲教育部評鑑為全國大專院校績優學校，更是累積第13度獲獎，全校師生倍感振奮。

▲嘉南藥理大學今年再度獲得教育部評鑑為全國大專院校「防制學生藥物濫用」績優學校。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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嘉藥長期配合政府「新世代反毒行動綱領」，落實推動防制學生藥物濫用工作，近來校園毒品使用年齡有下降之隱憂，嘉南藥理大學反毒志工團以多元有趣的宣導方式，辦理一系列校內外具創新的宣教活動，透過多年的經驗與努力，不僅與鄰近各級學校在反毒議題上有深厚的合作與默契，與大愛電視台合作製播反毒專輯節目，更將寶貴反毒經驗推展至偏鄉，創新卓越，深獲多方肯定。

▲嘉南藥理大學今年再度獲得教育部評鑑為全國大專院校「防制學生藥物濫用」績優學校。（圖／記者林東良翻攝，下同）

毒品藥物濫用對學生傷害巨大，一旦沾染上可能要賠上大半輩子前途，毒品傳播管道推陳出新，漸漸向年幼學子伸出魔爪，讓人膽戰心驚，嘉藥紫錐花反毒社結合校內資源，與教育部、衛福部、南市衛生局和警察局等政府機構攜手合作，舉辦多元教育宣導活動，如:反毒AI機器人競賽、拒毒萌芽反毒桌遊、校外反毒宣導等活動，吸引近6千人次參與，其中反毒宣導品除搭配新冠防疫製作乾洗手，另還有擴香石及串珠等療癒宣導品，讓反毒不只寓教於樂也更生活化。

▲嘉南藥理大學今年再度獲得教育部評鑑為全國大專院校「防制學生藥物濫用」績優學校。（圖／記者林東良翻攝，下同）

軍訓室主任李柏宏表示，嘉藥積極推展反毒教育，最重要的是本於保護莘莘學子免受毒品危害的使命及職責，對內鼓勵學生結合科系特色發揮創意，創新反毒宣導方式，對外走出學校進入社區，向里民和高中職及國中小學生傳遞並分享拒毒反毒理念，更深入偏鄉及原住民學校，實施入班宣導並協助學校辦理志工培訓，透過各種資源與方法致力於防制防制學生藥物濫用宣導，期能建立保護學子的城牆，建構無毒家園。

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