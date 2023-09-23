棋牌社揪牌咖打牌從事麻將賭博　南警一舉查獲46名賭客究辦

▲市警五分局長陳宇桓，帶同20餘名刑事及制服警力突襲查緝，當場查獲棋牌社揪牌咖打牌從事麻將賭博，查獲涉案46人到案送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市北區一間棋牌社，以提供場地並代揪牌咖打牌娛樂方式，實際從事麻將賭博，市警五分局專案小組向台南地檢署及法院聲請搜索票，22日晚上由五分局長陳宇桓，帶同20餘名刑事及制服警力突襲查緝，當場查獲49歲楊姓負責人、20歲莊姓及27歲吳姓員工等3人營業供賭，另查獲11桌賭客計43人，現場合計46人。

警方並查扣賭資新台幣35319元、賭博籌碼764張、入會申請書900張、會員卡84張、賭具麻將42副、電動麻將桌IC板21片、現場監視器系統及鏡頭9顆、儲值機1台、點鈔機1台等物。

五分局蒐證期間，發現該棋牌會館係以賭客需先申辦會員，由店家發給會員儲值卡，賭客由店內儲值機投入現金換取相對應之點數及籌碼卡，以取代現金輸贏，事後私下交易賭資，明顯以合法掩護非法手段規避警方查緝，為使賭客有賓至如歸感，皆使用電動麻將桌，現場並有水及茶包免費供應，並利用社群軟體隨時更新人數，藉以吸引客人前來，每日賭客絡繹不絕，會員數更衝破900人，經第五分局於轄區探訪時發現有異，隨即進行蒐證查訪一舉查獲。

偵辦期間，有一年長賭客因見大批警方前來，一時緊張導致血壓過高暈眩，員警立即通報救護人員前來急救，經治療後並無大礙，到了分局後得知須以刑法賭博罪送辦，直呼下次不敢再來賭博；另店內到處張貼嚴禁賭博之告示牌，但員警入內蒐證期間，發現賭客皆依籌碼點數換算金錢並私下交易，店家亦心知肚明，甚至協助湊牌咖及協調輸贏金額之大小，讓賭客得以賭博，於店內公告形成強烈對比，視法律如無物。全案偵訊後依購博等罪嫌送辦。

五分局長陳宇桓表示，勤區員警發現類似掛羊頭賣狗肉這種有高度治安疑慮之店家，立即向上反映並由分局偵查隊採取相關蒐證查緝行動，以嚇阻不法歪風，第五分局將持續針對是類場所加強臨檢及查緝，並以第三方警政方式報請市府稽查裁罰，以淨化台南市北區治安。