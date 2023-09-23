桃園阿北騎車突發病倒路中　口吐白沫又抽搐！警消急救援

▲阿伯騎車突口吐白沫抽搐倒路口，熱心民眾見狀通知警方和119前來。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市55歲邱姓男子23日上午騎車外出買早餐時，至八德區中正路、中正二街口時突感身體不適，隨即倒在路中口吐白沫抽搐，熱心騎士見狀立即報警消救護，所幸邱男休息一陣子後，恢復意識表示不用就醫，並感謝民眾和警方及救護人員的協助。

▲▼所幸阿伯休息一陣子後並無大礙並婉拒就醫，但感謝民眾、警方和救護人員的協助。（圖／八德警分局提供）

八德分局八德派出所警員陳勇伸、曾昱凱，上午6時許接獲熱心民眾報案稱在八德區中正路、中正二街口，有一個阿伯騎機車忽然躺在路上抽搐，向警方、救護人員求援。員警到達後發現是一名男子躺在地上，熱心民眾稱男子有口吐白沫情形，已連繫119救護人員，員警詢問男子情形，但該男無法表達。

在員警查證男子身分要通知家屬時，剛好該男子媽媽去菜市場買菜要回去經過，看到躺在路中的男子好像是她兒子，詢問母親得知該男姓邱，但媽媽說兒子沒有癲癇病史，隨即救護人員到場，當場先測量血氧、血壓，所幸邱男休息一陣子後，恢復意識表示不用就醫，媽媽及邱男非常感激民眾、警方跟救護人員的熱心積極協助。八德分局提醒民眾，家人如有慢性病史平常應多加注意其生活作息及出入場所，儘量減少獨自外出情況，避免憾事發生。