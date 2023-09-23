明揚惡火4死！1勇消「無完整遺體」身分難辨　將採DNA確認

▲屏東縣消防局長許美雪 。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、陳韻如／屏東報導

明揚國際科技公司屏東廠爆炸，奪走4名勇消性命。據了解，第一批警消進到火場內，隨即就發生爆炸，最前線的勇消賴俊儒遭強烈的爆炸衝擊波噴飛，重傷送醫搶救不治。另3名勇消陳柏翰、鍾吉垣、施寶翔爆炸後一度失聯，直到凌晨1時許才被找到遺體，不過其中一人因沒有完整遺體，現場還殘存骨骸，尚無法確認身分，仍須待DNA檢驗比對結果才能確定。

初步了解，屏東警方昨傍晚5時31分接獲報案，明揚國際科技公司工廠發生火警，立即派員前往現場灌救，不料因廠內存有大量烷、天然氣等化學物品，導致警消一射水就發生爆炸，第一批搶進火場的警消當場遭炸傷，倉庫入口處也崩塌塞住。

當下站在最前線的勇消賴俊儒遭強烈的爆炸衝擊波噴飛，全身嚴重受傷，經送醫搶救後宣告不治。另外3名勇消陳柏翰、鍾吉垣、施寶翔在爆炸後一度失聯，由於現場火勢猛烈、爆炸聲不斷，場面相當混亂，3人直到凌晨1時許才被同袍發現遺體，但由於屍身遭火噬，身分難以辨識。

對此，屏東縣消防局長許美雪今早說明，4名殉職勇消有3人目前已確認身分，但仍有一人因沒有完整遺體，現場還有一些骨骸，仍需待檢察官DNA檢驗才能確認身分。