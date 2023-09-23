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新婚消防員蜜月前殉職　周春米淚崩致歉！父：沒有誰的錯

▲▼賴姓消防員的妻子、母親趕到醫院認屍。（圖／民眾提供）

▲賴俊儒的妻子、母親趕到醫院認屍。（圖／民眾提供）

記者崔子柔／綜合報導

屏東明揚國際科技公司（8420）昨（22）日傍晚發生爆炸，現場火勢延燒至今清晨，目前已有4名消防員不幸殉職，其中一名殉職的消防員賴俊儒原訂11月要與英國籍妻子度蜜月，沒想到就此殞落。賴父面對屏東縣長周春米的道歉，則堅強回應「沒有誰的錯」。

賴俊儒從火場被救出時就沒有呼吸心跳，且面目已難辨認，在遺體上找到名條後，賴母、賴妻趕到醫院認屍，賴父抵達醫院時，瞬間哭得癱軟倒地，即使看見名條，也希望醫院進行DNA確認往生者是兒子。

▲▼屏東工廠火警97送醫，名條。（圖／民眾提供）

▲賴俊儒名條。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據《自由時報》報導，周春米昨晚11時趕到醫院慰問，面對淚崩的賴母，她也忍不住哭泣，最後情緒潰堤向家屬鞠躬道歉，賴父則說，這件事情是災禍，沒有誰的錯，碰上了就碰上了，他不希望兒子殉職，但也不想要別人因此殉職，一切都是命中注定。

遺憾的是，賴俊儒與英國籍妻子結婚未滿一年，2人也約好了11月要去瑞士度蜜月，再回英國見岳父岳母，沒想到臨行前碰上意外天人永隔，令家人悲痛萬分。

周春米提到，賴俊儒是所有人的英雄，消防員們救出至少80條工廠的人命，賴母則向賴妻轉述，要她告訴爸爸，她的先生是偉大的救火英雄。

▼內政部長林右昌、消防署署長蕭煥章以及屏東縣長周春米慰問罹難的消防弟兄家屬。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼內政部長林右昌、消防署署長蕭煥章以及屏東縣長周春米慰問罹難的消防弟兄家屬。（圖／記者吳世龍翻攝）

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