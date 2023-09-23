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社會 社會焦點 保障人權

屏東惡火4死名單公布　3失聯消防員均殉職「只能DNA比對」

記者黃翊婷／綜合報導

明揚國際科技公司（8420）屏東廠22日發生爆炸，截至23日凌晨1點統計，已造成102人死傷，其中有4名消防員殉職。消防員賴俊儒是被爆炸的威力噴飛，送醫急救仍宣告不治，而消防員陳柏翰、鍾吉垣、施寶翔一度失聯，直到23日凌晨1點左右遺體才被發現倒臥在現場，由於遺體遭到大火燒毀，只能採用DNA比對身分。

▲▼消防員失聯、死亡及受傷名單,屏東科技園區,爆炸。（圖／屏東縣政府）

▲11名消防員死傷名單，失聯3人在23日凌晨1點被尋獲，均已殉職。（圖／屏東縣政府）

事發工廠存有大量烷、天然氣等化學物品，導致現場不斷出現爆炸情況。屏東警消獲報立刻派出大量人車前往搶救，沒想到第一批消防員剛進入火場射水，下一秒就發生爆炸，其中1名倖存的消防員回憶，當時他們剛踩進火場，就瞬間發生爆炸，倉庫入口處也崩塌塞住，僅剩下一個空隙，他拚命爬出去才保住一命。

▲▼屏東科技園區火勢延燒到二廠，救難人員全面撤退。（圖／記者黃彥傑翻攝、記者吳世龍攝）

▲事故發生當下，現場火勢相當猛烈。（圖／記者黃彥傑翻攝）

第一批消防員包含屏東分隊4人、屏二分隊7人共11人，屏東分隊王姓小隊長、楊姓隊員、郭姓隊員燒燙傷、盧姓隊員左前臂斷肢；屏二分隊陳姓小隊長身體不適、林姓隊員住院觀察、林姓隊員插管治療。而消防員賴俊儒被爆炸威力波及，獲救時已經沒有生命跡象，送醫急救仍宣告不治。

▲屏東工廠爆炸，家屬認屍（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲家屬前往認屍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

屏二分隊消防員陳柏翰、鍾吉垣、施寶翔一度失聯，直到23日凌晨1點才被尋獲，3人均已殉職。根據《自由時報》報導，3人倒臥在現場，遺體遭大火嚴重毀損，後續只能採用DNA比對身分。

截至23日凌晨1點統計，目前已知有102人死傷，其中有4名消防員殉職，死者遺體已被送往殯儀館。然而，廠區內仍有6名員工失聯待救。

▲▼屏東工廠爆炸火勢至清晨仍未撲滅。（圖／記者吳世龍攝）

▲火勢直到23日清晨仍未撲滅。（圖／記者吳世龍攝）

明揚國際董事長劉安晧表示，工廠為3班制，員工人數還在清查中，但據他掌握，最初是員工發現有濃煙冒出，試圖應變處理，不料過沒多久就發生爆炸，事發當下疑似有不明粉塵。不過，現場火勢燃燒一夜，直到23日清晨5點仍未撲滅，確切的火災原因還有待進一步調查釐清。

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