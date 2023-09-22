快訊／屏東工廠爆炸「至少74人送醫」　消防員1死1傷4受困

記者黃彥傑、吳世龍、陳崑福、柯沛辰／屏東報導

屏東縣科技產業園區一間工廠22日傍晚5點42分發生重大火警，造成至少20人輕重傷、1名消防員殉職、1名消防員受傷獲救，目前仍有4名消防員受困。包括工廠員工在內，至少已有74人後送就醫。不過，起火原因仍不明，屏東縣府已啟動災害應變中心。

屏東縣消防局長許美雪表示，目前仍有4名消防員受困，稍早建物內部有烷、天然氣，「我們（消防員）射水後就爆炸了，內部建物就有一些東西掉下來，有部分的人被壓住，所以我們現在要找到人，把人弄出來，至於最初起火爆炸原因現在還不得而知，我們現在優先救人。」

▲屏東縣消防局長許美雪。（圖／記者吳世龍攝）

屏東縣消防局獲報，得知屏東市經建路明揚國際科技公司所屬工廠火警，立即出動各式消防車輛34車、66人前往搶救。高雄市消防局也派出6車12人前往支援，詳情仍待釐清。屏東縣府接獲通報後，已啟動了大量傷患處置機制。

據了解，明揚國際科技公司主要經營高爾夫球相關產業，由於高爾夫球心是由合成橡膠、關鍵鏈添加物混合而成，其中內部橡膠含量高於99％，有些關鍵添加物會與水產生強烈反應，也可能發生爆炸。

▼屏東明揚國際科技公司所屬工廠起火爆炸。（圖／記者陳崑福翻攝）

▼第二名消防人員被救出送醫。（圖／記者吳世龍翻攝）

▼屏東科技園區一處工廠爆炸，現場車輛覆蓋大量磚瓦和粉塵。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）