快訊／屏東工廠爆炸「窗戶震碎」現場畫面曝光　1消防員不幸殉職

記者柯沛辰／綜合報導

屏東縣科技產業園區一間工廠22日傍晚發生重大火警，造成至少20人輕重傷、5名消防員受困，目前有一名消防員已獲救，但送醫搶救後不幸殉職，仍有4人受困。據了解，爆炸威力不小，連附近居民的窗戶都被震碎。

有附近民眾騎車行經不遠處，拍下現場畫面，可見工廠不停冒出陣陣濃煙，讓網友心驚提醒「那個灰很毒」、「空氣中有刺鼻味嗎？」對此，原PO也回覆「有（味道）」。

▲▼屏東科技園區一處工廠爆炸，現場車輛覆蓋大量磚瓦和粉塵。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

▲屏東科技園區一處工廠起火爆炸。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣消防局獲報，得知屏東市經建路工廠場火警，立即出動各式消防車輛34車、66人前往搶救。高雄市消防局也派出6車12人前往支援，詳情仍待釐清。屏東縣府接獲通報後，已啟動了大量傷患處置機制。

另外一段畫面顯示，工廠周遭車輛破損不堪，更覆蓋大量瓦礫跟碎石，地面充斥大量殘磚破瓦，畫面猶如戰場。至於確切事故原因，目前還在釐清中。

據了解，該間科技公司主要經營高爾夫球相關產業，由於高爾夫球心是由合成橡膠、關鍵鏈添加物混合而成，其中內部橡膠含量高於99％，有些關鍵添加物會與水產生強烈反應，也可能發生爆炸。