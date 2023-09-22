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四期教育成佛有你／活出你的不煩人生　擺脫煩惱

文／高振凱

▲▼四期教育成佛有你。（圖／ｙａｈｏｏ）

2023「四期教育成佛有你」全球徵文【靈鷲40-四期教育與我】佳作高振凱　作品：以佛法開展智慧人生

回想學佛前的我，對於自己的人生，總覺得沒有個依歸，但又說不上缺少了什麼。 過去的儒家教育給了我們一個生活遵循的規則，大家都照著一般人認為該有的人生歷程來活著，求學、工作、吃喝玩樂，等到成家立業後開始照顧老小，接著，就要面對自己與家人生、老、病、死…等等問題。 每天忙於處理工作及生活上的事，卻忽略了觀照自己的心，讓心保持在一個健康平衡的狀態，而導致煩惱紛至沓來。

我們平凡人沒有足夠的智慧解脫種種人世間的煩惱，然而，當我在2021年參加了靈鷲山的四期教育課程之後，才明瞭佛法這樣的法寶。 佛陀在人間初轉法輪的重點：「離兩端、行中道、四聖諦、八正道」，對於初初學佛的我，提供了待人處事遵循的好方法，能夠帶給我們正知、正見，帶領我們找到自己清淨以及靈覺的心，看透世間因因緣而生的「有為法」，能斷除煩惱，進而求得安定及解脫。

佛法中的「因果論」及「緣起法」，對我的影響最深，也使我能以這樣的觀念，讓過去許多「為什麼」的疑問在心中獲得安住。 「因緣有，自性空」，師父說：屬於「無」的靈性，是在「有」的世界中呈現。 更讓我進一步認知到一切事物的因緣聚合與離散，我們該如何當下積極面對，然後以不執取、無我的態度，最終來獲得心靈的平靜。 不了解無我，就像是不知身、心是因緣和合而產生執取，無法接受不好的變化而產生各種痛苦與煩惱一樣。

心道師父曾經開示過：「海浪有高有低，但海水終究是海水；生活有苦有樂，心依舊是心」。人世間的苦與樂，都來自我們這個心，當心被三毒、五蓋所染污蒙蔽時，心自然就不能清明，無法對事物做出正確的判斷。 外在的因緣起起落落，我們內在的心也會跟著起起浮浮。過去，我們何曾想到要觀照自己的心，觀照自己的覺性? 要「降伏」自己的心，只有靠我們自己，別人幫不上忙。 人的一顆心，卻是最複雜，也是最難降伏的。 每每想到心道師父時，都會記起師父曾經說到他手上的杖，以及杖頭上的猴子與心的寓意，要時時刻刻提醒自己，不要像隻猴子一樣，在樹梢間盪來盪去，永無定所。 我們有肉團心、攀緣心、得失心、好壞心、是非心…，我們有很多個心，但我們找到靈覺心與平等心了嗎?

要斷除煩惱，要度一切苦厄~「唯心」。 佛陀在《雜阿含經》中對人的五蘊所做的譬喻：「觀色如聚沫，受如水上泡，想如春時焰，諸行如芭蕉，諸識法如幻」。 這些譬喻也呼應了《心經》中最重要的幾句經文：「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄」。 人生如何能得「自在」，端視我們能否讓自己的心沉靜地如鏡花水月一般無波無瀾，無礙無染，如此才能照見五蘊皆空，也才能度人生的一切苦厄呀！

靈鷲山的宗風是「慈悲與禪」，「禪」能讓我們提起覺知，當我們於座上禪修時，應專注於四個步驟，從調息、淨心觀照、覺知出入息到聆聽寂靜，僅僅修「止」的功夫，當我們不做思惟時，反而會看到自己許多思緒與念頭的生滅，透過每日身心沉靜的禪修練習，更容易觀照到自己心理的變化，察覺念頭的生滅，進而降伏它。 從四期教育課程開始接受佛法的薰陶之後，學佛與禪修現在成了我每日的功課，因為我知道自己心性上的改變，也從佛法的智慧中受益，並且能如實地將其應用在生活中。 一個起心動念，一個情緒被外境觸發而生起時，在過去，我往往只能被這些貪、瞋、癡、慢、疑，或是喜、怒、哀、樂等等情緒牽著走，等到做出了不恰當的言行，或做了錯誤的決定之後再來懊悔，而現在，我的內心會有一個聲音隨時提醒自己，是否收攝自己的心性? 是否以正知正見來面對外境? 光是這樣的改變就讓我受益匪淺，也讓我徹頭徹尾臣服於佛陀的智慧之下。

「人身難得今已得，佛法難聞今已聞」。 佛法浩瀚無垠，是取之不盡的生命寶藏，感恩心道師父以及授課法師們的慈悲願力，讓我能在四期教育的課程薰習中，從「心」出發，以佛法開展我的智慧人生。

>> 報名 2023靈鷲山四期教育課程

>> 認識更多靈鷲山成佛藍圖 四期教育

▲▼四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

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