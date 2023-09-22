地表最貴土豪版iPhone 15問世！價格堪比一棟房　鑲嵌570顆鑽石

▲Caviar推出售價上千萬的訂製版iPhone 15 Pro。（圖／Caviar）



記者崔子柔／綜合報導

新一代iPhone 15系列今（22）日8時起上市開賣，先前推出要價33萬的18K金外殼的奢華訂製公司 Caviar，又推出鑲嵌570顆鑽石的訂製版iPhone 15 Pro，最貴的型號價格突破1800萬台幣，堪比一棟房子的售價。

Caviar推出iPhone 15 Pro「Diamond Snowflake」系列，將手機背面覆蓋18K白金，用570顆英國知名珠寶商格拉夫（Graff）的鑽石，鑲上一朵「鑽石花」，成為Caviar目前最昂貴的訂製iPhone。

▲機背用570顆鑽石排列成鑽石花。（圖／Caviar）



iPhone 15 Pro「Diamond Snowflake」最低配版本為128G版本，售價56.241萬美元，iPhone 15 Pro 1TB版本的售價則是56.341萬美元，而該系列最頂規iPhone 15 Pro Max 1TB版本售價高達56.391萬美元（約1813萬台幣），每個容量版本只販售3支。

Caviar先前就製作許多產品的鍍金版本，包括多代iPhone、AirPods Max等，今年7月更是推出18K黃金製成的定製版 Vision Pro，售價39900美元（約124.2萬台幣），僅限量 24 套。

