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網傳眼科醫師不做近視雷射！他一句話打破傳說　啦啦隊女孩也來了

▲網傳眼科醫師不做近視雷射，院長級的他笑：11年前就已手術。（圖／記者游瓊華攝）

▲眼科院長蘇國豪坦言在11年前就接受近視雷射手術，打破眼科醫師不做近視雷射的傳言。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

雷射近視手術引進台灣已超過20年，坊間普遍流傳「眼科醫師不做近視雷射」。眼科診所院長蘇國豪笑說，近年接受雷射的民眾增加，惟許多人看診第一句還是會問這個問題，但都是刻板印象。蘇國豪也以自己為例，「11年前就已經手術」！坦言當時自己有800度近視，也出現老花，遂接受雷射手術，目前雙眼視力良好，且現在技術相當純熟，過了恢復期後也甚少有後遺症、併發症，打破坊間傳言。

▲網傳眼科醫師不做近視雷射，院長級的他笑：11年前就已手術。（圖／記者游瓊華攝）

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▲大學眼科宣布中台灣近視雷射手術邁入新里程。（圖／記者游瓊華攝）

大學眼科舉辦記者會，蘇國豪表示，每年執行雷射近視高達5萬眼，隨著醫療科技日新月異，目前大學眼科已升級到全飛秒近視雷射。蘇國豪解釋，有散光的患者散光的軸度在坐位以及躺位會產生些微的差異，因而影響手術定位，新型SMILE Pro的輔助導航系統，透過即時顯示視軸與散光軸位置，快速引導醫師精準定位，精密監控手術過程，有效準確的解決患者近視、散光問題。

▲網傳眼科醫師不做近視雷射，院長級的他笑：11年前就已手術。（圖／記者游瓊華攝）

▲職籃界兩位啦啦隊女孩璿璿與被被現身記者會分享心得。（圖／記者游瓊華攝）

職籃界兩位啦啦隊女孩璿璿與被被也現身記者會分享經驗，過往都是戴隱形眼鏡，但常眼睛乾澀，甚至在打球或跳舞時，眼睛太乾，隱形眼鏡噴飛的窘境，兩人日前接受新型近視雷射手術，都在術後第三天就出席活動工作，坦言「工作、生活都無縫接軌」。

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