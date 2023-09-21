【監所技能銜接助更生】離開黑暗重新站起　腳踏實地工作

▲小李的復歸社會之路，從自主監外作業開始。（圖／法務部矯正署嘉義監獄提供）

記者吳銘峯／台北報導

小李（化名）生長在殷實的家庭，父母皆為公務員，研究所畢業、退伍後到北部工作，因為工作因素時常應酬，加上工作順風順水又年少得志，開始接觸不同層面人士，漸漸接觸賭博、酒店，沉迷於花天酒地的世界染上惡習。

交友不慎誤入歧途

在這樣的高額消費之下，小李每月薪水6、7萬元已經不夠日常開銷，更發現身邊朋友擁有高消費娛樂，不但開名車戴名錶，有錢又有閒。某天有位朋友請小李幫他寫軟體程式，發現原來他們所揮霍的金錢都是詐欺騙得來，因而激起內心的貪念，踏上網路詐欺錯誤的道路，沒想到卻因此毀了一生，在最光輝的年紀裡，待在監所中懺悔。

懊悔反省 不放棄自我

雖然感到懊悔不已，但還是要面對及承擔，當家人知道消息時對小李相當失望，沒想到從小就很讓家人放心的他，居然把自己一生給毀了，但小李也知道家人並沒有放棄自己，對自己仍抱有期待，當小李開始準備陳報假釋時，一方面期待能早日返鄉，另一方面心裡充滿不安，害怕服刑這幾年是否與社會脫節，擔心自己的未來，也害怕年紀漸大又有前科，是否能被社會接受及能找到合適的工作。

從自主監外作業重新腳踏實地

此時小李被告知矯正署正在辦理自主監外作業，經過嘉義監獄宣導報名遴選自主監外作業，小李被非常感謝能獲得這樣的機會，讓他在假釋前可以接觸外面環境，小李被分配至科技公司上班，這是他之前從未涉及的行業，看到裡面的一切又重新燃起小李的求知慾，而且同事們不會因為他是受刑人而歧視，而是非常熱心的教導，讓小李體會到靠著自己勞力付出及汗水所獲得的是多麼彌足珍貴，那份與同事一起完成工作的成就感及喜悅，終於感到內心有充實感，不再像之前一樣茫茫然沒有目標的度日，小李的家人也替他感到高興，讓小李感受到支持及鼓勵，家人們希望小李能透過這次的機會，學習一些工作經驗及待人處事的技巧，家人們也囑咐小李要認真工作，小李感謝嘉義監獄給他這個學習工作的機會，並且會認真的學習，積極充實自己在職能上的態度。

透過自主監外作業提早開始更生之路

嘉義監獄安排受刑人自主監外作業，藉由提早適應監外的工作環境，提升自我管理的能力，銜接回歸社會。工作期間，訓練謀生技能，並養成處於正常環境下的工作習性。透過社會的接納來增強其復歸的信心，達到順利更生的目的。

▼小李在科技工廠認真工作，為自己的復歸之路打下一塊塊的基石。（圖／法務部矯正署嘉義監獄提供）