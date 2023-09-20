海巡高官涉貪擴大！搜出「意料之外的資料」　檢諭知10萬交保

▲檢察官懷疑前海巡署測考中心主任石大誠涉及的犯行不僅只單純圖利妻子公司。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

海巡署前測考中心主任石大誠，遭檢舉違反利益迴避規定，動用首長特別費，向妻子的公司購買「健康舒適鞋墊」、「防水包」餽贈下屬，雖圖利金額僅1萬4300元，但檢察官19日指揮廉政署搜索時，發現「意料之外的可疑資料」，懷疑案情並不單純，因此在20日凌晨，依《貪污治罪條例》諭知石男10萬元交保候傳，石男妻子朱梅菲則交保5萬元。

石大誠和曾任教官的妻子朱梅菲都是軍職出身，石大誠在2018年就任海巡署教育訓練測考中心主任，主要職掌海巡單位的學資教育、職前及在職訓練規劃及執行，石男身為單位首長，握有特別費可用來購買物品餽贈、犒賞下屬。

政風單位接獲檢舉，石男在2020年間，分別以特別費核銷9100元購買「健康舒適鞋墊」、5200元購買「防水包」，這兩項少見的餽贈禮品都是出自同一家「豫誠邦企業社」的產品，而這間公司則是石妻朱梅菲和過去的教官同仁合資開設的公司。

石大誠因未顧及利益迴避，向親友經營的公司購買物品，在行政懲處部分，除被調離主管職務外，再遭法務部依違反《公職人員利益衝突迴避法》開罰6萬8000元，石大誠向行政院提起訴願遭駁回。

至於全案涉及刑事責任部分，經台北地檢署指揮廉政署在19日兵分10路搜索石大誠的宿舍、相關公司等處所後，赫然發現意料之外的單據與文件，懷疑案情可能不只是單純的圖利妻子公司而已，因此在長時間偵訊後，諭令石男夫妻交保，全案正擴大偵辦中。