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社會 社會焦點 保障人權

台南惡警狠踹貓致死！辯「牠本來就受傷」　遭判50天罰22萬元

▲▼貓咪。（圖／取自pakutaso）

▲陳男不滿貓咪影響住家附近整潔，狂踹貓導致死亡。（示意圖／取自pakutaso）

記者崔子柔／綜合報導

台南一名陳姓男子日前因認為貓咪影響住家附近環境，狠踹向一隻灰色貓咪，造成骨盆骨折、急性腎衰竭等傷害，急救後仍不治。法官審酌陳男為警務人員，更加應守法，依故意傷害動物導致重要器官功能喪失罪判拘役50日，併科罰金新臺幣22萬元。

根據判決書內容，陳男今年1月19日晚間9時許騎車回家後，走到巷弄內看見一隻橘貓，認為貓咪影響住家周遭環境，因此猛力踱步驅趕，後來又在矮牆上看見一隻灰貓，竟用腳猛踹造成灰貓滾落。

陳男繼續踱步驅趕，灰貓當時已經受重傷，只能拖著後腳逃開，但實在無法翻越磚頭，只能躲在附近的盆栽旁。

鄰居深夜返家時聽到貓咪哭聲，發現無法站立的灰貓，便先帶回家照顧，結果隔天灰貓仍未好轉，送醫後發現有腸薦關節脫位、腎臟腫、肝腎指數上升、心肌輕微損傷等狀況，急救後仍不治，鄰居決定報警提告，警方依違反動物保護法送辦。

陳男承認以腳蹬地、製造聲響驅趕灰貓，但辯稱他沒有傷及灰貓，是灰貓下半身早已受傷等。

法官認為，陳男不尊重動物生命，只因為認為貓咪影響居住環境整潔就用腳踢方式重擊灰貓，最後致死，而陳男身為警務人員更該守法，卻矢口否認犯行。

法官審酌陳男犯後態度不佳，依動保法「故意傷害動物，致動物重要器官功能喪失罪」判拘役50日，併科罰金新臺幣22萬元，拘役如易科罰金，罰金如易服勞役，以1000元折算1日。

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