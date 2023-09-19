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NVIDIA DLSS 3.5預定9／21登場　電馭叛客2077、Chaos Vantage皆可用

▲▼ NVIDIA,DLSS。（圖／翻攝自NVIDIA）

▲ NVIDIA 即將於 9 月 21 日推出全新的 DLSS 3.5 技術。（圖／翻攝自 NVIDIA）

記者樓菀玲／綜合報導

NVIDIA 即將於 9 月 21 日推出全新的 DLSS 3.5 技術，大幅提升了光線追蹤效果的品質，其中《電馭叛客 2077》也同步在 9 月 21 日推出 2.0 更新，正式支援 DLSS 3.5。

DLSS 是 NVIDIA 所開發的技術應用，此項技術不僅能夠提升遊戲中的影像品質，還有助於創作者在製作過程中更快速、清晰地預覽光線追蹤效果，接下來《電馭叛客2077：自由幻局》資料片也將於9月26日發售，並支援全光線追蹤技術及DLSS 3.5 功能。

目前已知 DLSS 3.5 技術同時也支援其他遊戲援，例如《P的謊言》、《猛獸派對》等新作，以上兩款作品皆在首日支援 DLSS，此外，Chaos Vantage 也會在 9 月 21 日進行升級，加入支援 DLSS 3.5 和光線重建技術。

而接下來 10 月左右，NVIDIA Omniverse USD Composer 也會將加入支援DLSS 3.5的行列，進一步提供創作者更高效的 3D 渲染工具。NVIDIA 強調，DLSS 3.5 技術透過人工智慧模型能自動辨識各種場景，使預覽和渲染工作更為高效和精確。

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