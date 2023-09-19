台中翁獨自赴草屯　離奇卡河堤欄杆2天！獲救稱「我要游泳」

▲台中老翁入住草屯鎮某旅館後外出，卻卡在河堤護欄受困2日才獲救。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

一名有情緒困擾的64歲老翁日前自台中市獨自前往南投草屯鎮、投宿旅館，卻又離開客房並失蹤；警方獲報後即四處搜尋，直到2天後才發現老翁莫名受困在附近河堤的欄杆上，還宣稱「我要游泳」，隨後被送醫治療，幸無大礙、平安返家。

草屯警分局指出，鎮上某間旅館房務人員於14日赴中正派出所報案，該名老翁在13日下午入住烏溪橋附近某間旅館，入住1小時後便出外散步，卻徹夜未歸，直到超過當天退房時間，整理房間發現其各項個人物品、證件、手機均未帶走，也沒有辦理退房，直覺有異便通報派出所。

警方獲報後立即連繫老翁在台中的家屬，然而家屬亦不知其去向，便於台中大雅分局頭家所報案協尋，兩地分局立即展開緊急協尋，中正派出所員警於鄰近防汛道路反覆尋找並調閱監視器，均未發現老翁蹤跡；所幸有民眾在15日下午於烏溪橋下堤防取車，聽聞呻吟聲，才發現有一名老翁未著上衣，腿部卡在護欄無法動彈，中正所員警李雨錚、施俊宇、李博丞獲報後迅速趕往現場。

房務人員翌日打掃房間時發現其個人物品均遺留至客房內且徹夜未歸，於是通報草屯警分局中正派出所聯繫家人，得知該老翁患有憂鬱症，旋即展開緊急協尋，但苦尋無果。15日下午獲報有一名老人於鄰近河堤遭護欄卡住下半身，立即前往查看，，迅速通報救護車將其送醫，其歷經2日的驚險旅程才平安落幕。

「阿伯，您還好嗎？怎會在這裡？」「我要游泳啊！」員警比對後發現正是該名失蹤老翁，一面予以安撫、一面通報救護人員到場施救；附近居民表示，14日便曾遠遠看見該名老翁坐在該處，以為只是在護欄邊賞景便不以為意，不知其雙腳已卡住，所幸有好心路人發現通報警方救援，否則若體力耗盡，後果難料，家屬也特別感謝報案人、草屯警方及救護人員的協助。