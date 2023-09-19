外送雞肉沙拉吃一半「小蟲蠕動」　民眾：小孩直接嚇哭

記者黃士原／台北報導

外送餐點再度出現衛生問題。台北市一位民眾今日下午透過外送平台點了雞肉沙拉，不料吃到一半，餐盒裡的生菜上竟有一隻小蟲蠕動，跟店家反應之後，只說會前往取回食物，但在她拒絕之後就沒有再回覆。對此，該店家表示，會加強員工的教育訓練，更落實食材的清洗。

▲外送雞肉沙拉吃一半「小蟲蠕動」。（圖／讀者提供）

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台北市一位民眾在爆料公社發文，今日下午透過外送平台點了一家墨式餅舖的雞肉沙拉，不料吃到一半，餐盒裡的生菜上竟有一隻小蟲蠕動，一起用餐的小孩直接嚇哭，她直接跟店家反應之後，得到是會前往取食物的回答，但她拒絕店家的要求。該民眾已向衛生局舉報，接下來就是持續觀察自己與小孩有沒有嘔吐或腹瀉的症狀。

該家墨式餅舖店長表示，民眾打電話過來客訴時，除了說明會回收餐點，也將會退費，但她接著就掛斷電話，由於訂餐系統上沒有附上電話，無法回電給該位民眾，之後再試試其他方式聯繫她。店長也表示，除了與總公司回報之外，也會加強店裡員工的教育訓練，更落實食材的清洗。

影片曝光後立刻引發網友熱烈討論，有人說「好可怕」、「好加在我從來不叫外送，就是怕好多問題產生」、「應該是菜沒洗乾淨吧」、「 媽啊！要是我會嚇死」、「沙拉的菜通常不會洗得乾淨，所以我都不吃沙拉」。至於是何種蟲，多數網友認為是蚯蚓幼蟲，還有人說曾經買過一顆高麗菜，裡面一堆這種蟲。