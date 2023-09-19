超佛！這家冰淇淋公司每年「放5個月有薪假」　員工證實：是真的

▲大陸河南冰淇淋工廠員工每個月都放5個月有薪假，讓不少網友羨慕。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

大陸的一家冰淇淋工廠每年都固定休5個月，因為秋冬沒人吃冰，所以每年9月至隔年1月都會讓員工放「有薪假」，而原本已經放假的人因為近日引發關注，還連夜回來上班，把貨發完再繼續放假。

綜合陸媒報導，大陸河南的「天冰」冰淇淋廠工廠每年都有5個月的假可以放，而且不管你在家或出去玩都有支薪。員工表示因為秋冬沒人吃冰，所以才會每年「放寒假」，他們更在社群平台發出影片，表示空無一人的工廠只有警衛在上班。

這麼好的福利讓不少網友羨慕，「什麼？上班有寒假！這是什麼神仙公司。」天冰冰淇淋再度發文指出「放寒假」一事是真的，「我們放寒假有休假工資，在家躺著（或者）出去旅遊都有工資。」

據了解，天冰冰淇淋創立於1986年的河南，其中知名產品包括「黑米糕」、「天冰脆筒」、「秘製紅豆」等都深受大陸民眾喜愛。

天冰冰淇淋更透露，因為員工放有薪假引發大家熱烈討埨，導致原本已經出遊的電商部門員工都連夜趕回來上班，等到貨發完再重新放假。

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