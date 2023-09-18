二合一選舉將近！士檢舉辦查賄教育訓練　不漏接每通檢舉電話

▲士林地檢署為因應明年總統和立委選舉，提升24小時受理檢舉賄選專線電話值勤效率，日前辦理教育訓練，務求每通檢舉電話都不漏接，任何涉賄情資都不放過。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

大處著眼，小處著手！士林地檢署因應明年二合一大選，日前在署內舉辦教育訓練，由選舉查察執行秘書陳彥章主任檢察官負責講授，提醒值勤同仁接聽民眾檢舉賄選電話或受理民眾到署檢舉時的各項要領，若檢舉內容具有時效急迫、情節重大等情形應即時向上通報等SOP流程，務求每通檢舉電話都不漏接，任何涉賄情資都不放過。

明年二合一選舉腳步越來越逼近，為進一步提升地檢署24小時受理檢舉賄選專線電話的值勤效率，以即時妥適受理各項檢舉情資，士檢日前特於署內舉辦「受理檢舉賄選專線接聽及民眾到署檢舉賄選相關注意事項」教育訓練。

▲士林地檢署王碩志主任前往移民署北區事務大隊台北專勤隊進行專題演講。（圖／記者黃宥寧翻攝）

訓練也由選舉查察執行秘書陳彥章主任檢察官負責講授，提醒值勤同仁接聽民眾檢舉賄選電話或受理民眾到署檢舉時的各項要領，包括應確實依照訂定的「查察中心值勤人員電話詢問要點」，詳實記載各項情資、或為適宜之說明解惑，若檢舉內容具有時效急迫、情節重大等情形應即時向上通報等SOP流程，務求每通檢舉電話都不漏接，任何涉賄情資都不放過。

士檢也強調，為強化司法警察查察賄選技能，地檢署更指派主任檢察官以「賄選行為態樣及查賄技巧」為主題，前往司法警察機關進行專題講座。

近期則由主任檢察官王碩志赴內政部移民署北區事務大隊台北市專勤隊專題講演，透過第一線檢警同仁交流，增加查賄量能，且就明年二合一選舉，如何防止境外勢力介入及蒐報遏阻網路選舉賭盤等議題深入討論，讓賄選犯罪無法得逞。