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中秋烤肉「5大高鹽食物陷阱」　吐司、烤肉醬、香腸都上榜

中秋烤肉要小心高鹽危機。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲中秋烤肉要小心高鹽危機。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖、文／CTWANT

中秋連假月底即將來臨，泌尿科醫師就提醒中秋烤肉恐吃下眾多高鹽食物，對身體負擔大，並整理出5大種類都內含高鹽食物，就連拿來夾肉的白吐司，都是超級高納高鹽的食物。

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中秋烤肉派對高鹽食物恐傷身　吐司、果凍、魷魚絲都入列

▲吐司本身就是高鹽高納的食物。（示意圖／翻攝自pixabay）

維尚泌尿科診所就在臉書粉專分享，中秋烤肉派對恐吃下許多高鹽食物陷阱，若吃太多有了水腫、頻尿、口乾舌燥等狀況，就必須相當注意，因為可能會有腎臟負擔、腰圍變寬、尿結石、高血壓、中風，甚至造成胃發炎、胃癌的狀況。

泌尿科醫師就表示，常見的高鹽陷阱食物：

●主食類：白吐司、壽麵線、油麵、雞絲麵。

●甜點類：零卡果凍、洋芋片、魷魚絲。

●飲料類：運動飲料、蔬果汁、楊桃汁、巧克力飲品。

●調味料類：沙茶醬、烤肉醬、辣椒醬、蝦醬、雞湯粉。

●加工食品：香腸、培根、火腿、泡麵。

中秋烤肉派對高鹽食物恐傷身　吐司、果凍、魷魚絲都入列

▲烤肉醬也是高鹽高鈉食物。（示意圖／翻攝自pixabay）

衛生署也建議，成人每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克（即鹽6公克），外食族群可以要求店家烹調食物減少鹽及醬料使用。如：燙青菜少放肉燥、醬油膏；不要連醬汁一併食入，先撥去多餘的醬汁；儘量不要點醃、燻、醬、滷、漬等方式烹調的菜餚；不要添加過量的鹽、醬油或調味佐料，如吃牛排時減少黑胡椒醬之添加；口味過鹹或是過於鮮甜的湯不要喝完，或火鍋以白開水取代湯底；儘量少吃含鹽量高的小吃，如：鹽酥雞、重複塗刷醬料的碳烤食物等。

購物時也可以多選購新鮮食物，減少購買含鈉量高之加工或調理食品；吃泡麵時，佐料包僅使用1/3～1/2；選擇市售包裝食品時，記得先看營養標示了解食品的含鈉量。

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