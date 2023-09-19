　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

吾道南來湘江行　兩岸媒體為湘台會預熱氣氛

記者趙禕/湖南報導

由湖南省舉辦的兩岸交流活動「2023年湘台會」即將於本週登場，在新冠疫情過去後，今年的湘台會將以盛大規模再次帶動湖南省與台灣兩岸交流。藉此契機，湖南省特別以「吾道南來．湘江行」為主題，安排兩岸媒體實地走訪觀察感受湖南這片瀟湘大地的文化底蘊，也為本屆湘台會預熱氣氛。

湖南自古以來就是中華文化發源地之一，考古學家從湖南長沙馬王堆漢墓發掘出3000多件珍貴文物，包括製作精緻、紋飾華麗、光澤如新的各種漆器，包括絹、綺、羅、紗、錦等在內品種眾多、保護完好的絲織品，還有中國現存最早描寫當時現實生活的大型帛畫，以及許多彩俑、樂器、兵器、印章、帛書等珍品；可以看出早在西漢初年，湖南的文化水平已臻巔峰。

本次湖南省安排的海峽兩岸媒體聯合採訪活動也以具有一定代表性的歷史遺存和古跡為主，活動首站安排在已經有2100多年建制史的永州市。在潺潺流過的湘江畔，永州市的浯溪碑林風景名勝區首先展示了湖湘文化的歷史痕跡，從唐朝開始一直到民國時期，歷朝歷代有超過250位文人雅士在伴著秀美山水的連綿蒼崖石壁上，留下505方詩詞、書畫、和摩崖石刻。

▲浯溪碑林風景名勝區位在湘江西岸。（圖／記者趙禕攝）▲浯溪碑林風景名勝區位在湘江西岸。（圖／記者趙禕攝）
▼歷朝歷代文人雅士在石壁上留下的詩詞、書畫、和摩崖石刻。（圖／記者趙禕攝）▼歷朝歷代文人雅士在石壁上留下的詩詞、書畫、和摩崖石刻。（圖／記者趙禕攝）
▼歷朝歷代文人雅士在石壁上留下的詩詞、書畫、和摩崖石刻。（圖／記者趙禕攝）▼歷朝歷代文人雅士在石壁上留下的詩詞、書畫、和摩崖石刻。（圖／記者趙禕攝）

在浯溪碑林，有「國之瑰寶」之稱的鎮山之寶就是唐代詩人元結撰寫、並由書法家顏真卿大字正書的「大唐中興頌」，這篇文章以「文奇」、「字奇」、「石奇」而被後人譽為「摩崖三絕」，當地還特別興建了一座兩層的中式閣樓來保護這幅重要的石刻文物。

▲被妥善保護起來的「大唐中興頌」。（圖／記者趙禕攝）▲被妥善保護起來的「大唐中興頌」。（圖／記者趙禕攝）

此外，這裡還有宋代著名書法家米芾的「浯溪詩」、著名文學家黃庭堅的長詩「書摩崖碑石」，以及清朝時期何紹基、吳大徵等名家題名刻石的浯溪新三銘等。做為大陸的國家4A級旅遊景區，每天都有不少遊客到這裡欣賞古代文人留下來的寶貴遺跡，在呂洞賓書刻的篆書異體「壽」字碑前，還會把手放在石刻旁留影祈求美好的祝願。

▲來訪客人在「壽」字碑前祈求美好祝願。（圖／記者趙禕攝）▲來訪客人在「壽」字碑前祈求美好祝願。（圖／記者趙禕攝）
▼這裡也是許多人穿漢服打卡的網紅景點。（圖／記者趙禕攝）▼這裡也是許多人穿漢服打卡的網紅景點。（圖／記者趙禕攝）

在永州留下足跡的歷史名人中，被稱為唐宋八大家之一的柳宗元絕對是最重要的人物之一；西元805年唐憲宗時期，柳宗元因為參與改革失敗被貶為永州司馬在此謫居10年，而他留下540多篇詩文作品中，有317篇都在永州寫出，包括「永州八記」、「江雪」、「柳河東全集」等。一直到200年後，當地民眾都還懷念著這位偉大的文學家、哲學家和政治家，於是在西元1056年北宋仁宗時期，在永州柳子街為他建了一座柳子廟。

▲永州百姓因為感念柳宗元所建的柳子廟。（圖／記者趙禕攝）▲永州百姓因為感念柳宗元所建的柳子廟。（圖／記者趙禕攝）

歷經南宋和清代兩次重建的柳子廟，面對愚溪，過了石橋走進大門就能看到三進三開、氣勢宏偉的院落，一座雙檐八柱戲台是廟裡的特色，正殿中間還有柳宗元塑像供人祭祀。

▲▼柳子廟氣勢宏偉，建築內部古色古香，屋頂雕飾也美侖美奐。（圖／記者趙禕攝）▲▼柳子廟氣勢宏偉，建築內部古色古香，屋頂雕飾也美侖美奐。（圖／記者趙禕攝）▲▼柳子廟氣勢宏偉，建築內部古色古香，屋頂雕飾也美侖美奐。（圖／記者趙禕攝）
▼柳子廟氣勢宏偉，建築內部古色古香，屋頂雕飾也美侖美奐。（圖／記者趙禕攝）▼柳子廟氣勢宏偉，建築內部古色古香，屋頂雕飾也美侖美奐。（圖／記者趙禕攝）
▼柳子廟裡還陳列了不少介紹柳宗元事跡的文物。（圖／記者趙禕攝）▼柳子廟裡還陳列了不少介紹柳宗元事跡的文物。（圖／記者趙禕攝）

後進院落則陳列了許多歷代石碑，其中最珍貴的就是由韓愈撰文、蘇軾書寫、頌揚柳宗元事跡的「荔子碑」，又被稱為「三絕碑」；此外，這裡還有身為永州人的唐代草書家、有「草聖」之稱的懷素所寫的「聖母貼」和「秋興八首」。

▲柳子廟裡陳列的「荔子碑」。（圖／記者趙禕攝）▲柳子廟裡陳列的「荔子碑」。（圖／記者趙禕攝）
▼「草聖」懷素所寫的「聖母貼」和「秋興八首」。（圖／記者趙禕攝）▼「草聖」懷素所寫的「聖母貼」和「秋興八首」。（圖／記者趙禕攝）

緊鄰著柳子廟的也是永州的文化遺跡─零陵古城。雖然這裡有許多建築都在民國時期改建過，但依然留下了純樸的老宅風韻；街道上鋪著一橫四縱的大石塊，底下卻是古人智慧結晶的下水道。每到華燈初上、夜幕低垂，廣場中央的戲台子還會演出草根味十足的舞台戲，吸引遊人駐足圍觀。僅僅是柳子廟和零陵古城景區，每個月都能吸引超過60萬遊客前來參觀。

▲零陵古城呈現著樸實的古鎮風情。（圖／記者趙禕攝）▲零陵古城呈現著樸實的古鎮風情。（圖／記者趙禕攝）
▼古城廣場中央的戲台子演出草根味十足的舞台戲。（圖／記者趙禕攝）▼古城廣場中央的戲台子演出草根味十足的舞台戲。（圖／記者趙禕攝）
▼在柳子廟前的愚溪上乘畫舫也是許多遊客喜愛的活動。（圖／記者趙禕攝）▼在柳子廟前的愚溪上乘畫舫也是許多遊客喜愛的活動。（圖／記者趙禕攝）

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
東森攜手門諾、馬偕培育護理人才助偏鄉
正妹學霸棄台大電機！選1出路「月薪飆20萬」
日本拉麵店「倒閉潮」來了！今年已關28店　老闆超無奈
首例！追欠稅　國稅局強制執行4600萬元保單

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

吾道南來湘江行　兩岸媒體為湘台會預熱氣氛

「愛因斯坦的腦」2元！賣家稱付款後自動長到大腦　熱銷近10萬個

4百親友吃喜宴…「百人集體中毒」發燒狂拉　主家崩潰痛哭

等三年！桃園-武漢今恢復直航　商總籲：盼全面開放兩岸觀光與航點

美學者：中國不會因經濟陷衰退而對台動武

女房客敲門求歡「想睡你」…慾望滿檔狂傳肉照　他被逼瘋報警

中國進口化妝品遇挫　外商指新規很不利

日軍侵華「慰安婦」登記在冊剩十人　102歲蔣奶奶於湖南平江離世

蘋果官網「辮子男」被批辱華　真相曝光：他是美洲的原住民

103架次共機擾台！國防部喊話停止　北京回嗆：不存在海峽中線

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

李多慧雨天應援差點摔倒　嚇到張嘴定格反應超可愛

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

大冠鷲捕食蛇「反遭纏繞」　露驚恐神情...暖男出手相救

劉若英《成全》一開口全場大合唱　練台語歌...兒子都比她會XD

不滿被叭！男路怒症發作　抱小孩＋亮槍嗆：道歉啊

吾道南來湘江行　兩岸媒體為湘台會預熱氣氛

「愛因斯坦的腦」2元！賣家稱付款後自動長到大腦　熱銷近10萬個

4百親友吃喜宴…「百人集體中毒」發燒狂拉　主家崩潰痛哭

等三年！桃園-武漢今恢復直航　商總籲：盼全面開放兩岸觀光與航點

美學者：中國不會因經濟陷衰退而對台動武

女房客敲門求歡「想睡你」…慾望滿檔狂傳肉照　他被逼瘋報警

中國進口化妝品遇挫　外商指新規很不利

日軍侵華「慰安婦」登記在冊剩十人　102歲蔣奶奶於湖南平江離世

蘋果官網「辮子男」被批辱華　真相曝光：他是美洲的原住民

103架次共機擾台！國防部喊話停止　北京回嗆：不存在海峽中線

桃園女告「鄰居太吵」害生病求償80萬　法官揭關鍵2點判敗訴

超癢影片慎入！　女頭髮多年住數千隻蝨子「在頭皮爬行」

住台北想買車！他一算「每年花10萬」猶豫了　過來人：有2條件再買

女戴隱形眼鏡…視力變模糊「角膜血管狂增生」　醫：很多人都犯錯

借住遭性侵！朋友手機一堆「熟睡私密片」女主角竟是自己

月租車位卻沒得停！他投訴竟遭「強制退租」怒：解決提出問題的人

吾道南來湘江行　兩岸媒體為湘台會預熱氣氛

寡婦樓都更解凍有神秘巧合　市議員籲檢調立案「高虹安恐涉貪汙」

陳吉仲不向人民道歉　他揭綠營惡鬥：負「仲」前行vs趨「吉」避凶

「愛因斯坦的腦」2元！賣家稱付款後自動長到大腦　熱銷近10萬個

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

大陸熱門新聞

4百親友吃喜宴「集體中毒」主家痛哭

陸公布日軍侵華密藏照片實錄 多數相片被蓋上「不許可」禁止發布

「愛因斯坦腦」付款後自動長　竟熱銷

女房客敲門求歡我好想要！慾望滿檔狂傳私處照

日軍侵華「慰安婦」登記在冊剩十人 102歲蔣奶奶於湖南平江離世

蘋果「辮子男」被批辱華　真相是美洲原住民

國防部喊話停止共機擾台　北京：不存在海峽中線

等三年！桃園-武漢今恢復直航

兩岸媒體為湖南湘台會預熱氣氛

昔身家破400億！前首富住進養老院　本人揭原因

陸超長連假將至　泰國免簽後成最熱目的地

美學者：中國不會因經濟陷衰退而對台動武

屁孩玩電梯被夾　網：結局爽到

中國進口化妝品遇挫　外商指新規很不利

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

日本拉麵店「倒閉潮」！今年已關28店

即／爆料大小S認識藥頭挨告　葛斯齊聲請黃子佼作證

台劇天花板是「這部」！網友激推

正妹學霸棄台大電機！選1出路月薪飆20萬

即／東北海域有感地震　國家級警報狂響

即／威力彩6.4億開獎了　中了換你開除老闆

即／郭台銘連署站暫緩　喊卡原因曝光

192公分男學生跳水竟癱瘓　家長求償4800萬

不是賴！　LINE台灣「正式中文名」曝

南韓巨星殞落！　《怪物》邊希峰癌逝享壽81歲

王陽明蔡詩芸婚變首合體！爆「他鐵了心要離婚」

最便宜4G方案！中華電信輕速吃到飽　月租費157元

剛加入啦啦隊！冼迪琦IG發全黑圖「暫停更新」

鄰居色色不拉窗簾「春光全洩」！她抬頭驚呆

即／基隆外海21:21發生規模6.8地震　最大震度1級

更多

最夯影音

更多
戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步
不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面