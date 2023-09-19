吾道南來湘江行　兩岸媒體為湘台會預熱氣氛

記者趙禕/湖南報導

由湖南省舉辦的兩岸交流活動「2023年湘台會」即將於本週登場，在新冠疫情過去後，今年的湘台會將以盛大規模再次帶動湖南省與台灣兩岸交流。藉此契機，湖南省特別以「吾道南來．湘江行」為主題，安排兩岸媒體實地走訪觀察感受湖南這片瀟湘大地的文化底蘊，也為本屆湘台會預熱氣氛。

湖南自古以來就是中華文化發源地之一，考古學家從湖南長沙馬王堆漢墓發掘出3000多件珍貴文物，包括製作精緻、紋飾華麗、光澤如新的各種漆器，包括絹、綺、羅、紗、錦等在內品種眾多、保護完好的絲織品，還有中國現存最早描寫當時現實生活的大型帛畫，以及許多彩俑、樂器、兵器、印章、帛書等珍品；可以看出早在西漢初年，湖南的文化水平已臻巔峰。

本次湖南省安排的海峽兩岸媒體聯合採訪活動也以具有一定代表性的歷史遺存和古跡為主，活動首站安排在已經有2100多年建制史的永州市。在潺潺流過的湘江畔，永州市的浯溪碑林風景名勝區首先展示了湖湘文化的歷史痕跡，從唐朝開始一直到民國時期，歷朝歷代有超過250位文人雅士在伴著秀美山水的連綿蒼崖石壁上，留下505方詩詞、書畫、和摩崖石刻。

▲浯溪碑林風景名勝區位在湘江西岸。（圖／記者趙禕攝）

▼歷朝歷代文人雅士在石壁上留下的詩詞、書畫、和摩崖石刻。（圖／記者趙禕攝）

▼歷朝歷代文人雅士在石壁上留下的詩詞、書畫、和摩崖石刻。（圖／記者趙禕攝）

在浯溪碑林，有「國之瑰寶」之稱的鎮山之寶就是唐代詩人元結撰寫、並由書法家顏真卿大字正書的「大唐中興頌」，這篇文章以「文奇」、「字奇」、「石奇」而被後人譽為「摩崖三絕」，當地還特別興建了一座兩層的中式閣樓來保護這幅重要的石刻文物。

▲被妥善保護起來的「大唐中興頌」。（圖／記者趙禕攝）

此外，這裡還有宋代著名書法家米芾的「浯溪詩」、著名文學家黃庭堅的長詩「書摩崖碑石」，以及清朝時期何紹基、吳大徵等名家題名刻石的浯溪新三銘等。做為大陸的國家4A級旅遊景區，每天都有不少遊客到這裡欣賞古代文人留下來的寶貴遺跡，在呂洞賓書刻的篆書異體「壽」字碑前，還會把手放在石刻旁留影祈求美好的祝願。

▲來訪客人在「壽」字碑前祈求美好祝願。（圖／記者趙禕攝）

▼這裡也是許多人穿漢服打卡的網紅景點。（圖／記者趙禕攝）

在永州留下足跡的歷史名人中，被稱為唐宋八大家之一的柳宗元絕對是最重要的人物之一；西元805年唐憲宗時期，柳宗元因為參與改革失敗被貶為永州司馬在此謫居10年，而他留下540多篇詩文作品中，有317篇都在永州寫出，包括「永州八記」、「江雪」、「柳河東全集」等。一直到200年後，當地民眾都還懷念著這位偉大的文學家、哲學家和政治家，於是在西元1056年北宋仁宗時期，在永州柳子街為他建了一座柳子廟。

▲永州百姓因為感念柳宗元所建的柳子廟。（圖／記者趙禕攝）

歷經南宋和清代兩次重建的柳子廟，面對愚溪，過了石橋走進大門就能看到三進三開、氣勢宏偉的院落，一座雙檐八柱戲台是廟裡的特色，正殿中間還有柳宗元塑像供人祭祀。

▲▼柳子廟氣勢宏偉，建築內部古色古香，屋頂雕飾也美侖美奐。（圖／記者趙禕攝）

▼柳子廟氣勢宏偉，建築內部古色古香，屋頂雕飾也美侖美奐。（圖／記者趙禕攝）

▼柳子廟裡還陳列了不少介紹柳宗元事跡的文物。（圖／記者趙禕攝）

後進院落則陳列了許多歷代石碑，其中最珍貴的就是由韓愈撰文、蘇軾書寫、頌揚柳宗元事跡的「荔子碑」，又被稱為「三絕碑」；此外，這裡還有身為永州人的唐代草書家、有「草聖」之稱的懷素所寫的「聖母貼」和「秋興八首」。

▲柳子廟裡陳列的「荔子碑」。（圖／記者趙禕攝）

▼「草聖」懷素所寫的「聖母貼」和「秋興八首」。（圖／記者趙禕攝）

緊鄰著柳子廟的也是永州的文化遺跡─零陵古城。雖然這裡有許多建築都在民國時期改建過，但依然留下了純樸的老宅風韻；街道上鋪著一橫四縱的大石塊，底下卻是古人智慧結晶的下水道。每到華燈初上、夜幕低垂，廣場中央的戲台子還會演出草根味十足的舞台戲，吸引遊人駐足圍觀。僅僅是柳子廟和零陵古城景區，每個月都能吸引超過60萬遊客前來參觀。

▲零陵古城呈現著樸實的古鎮風情。（圖／記者趙禕攝）

▼古城廣場中央的戲台子演出草根味十足的舞台戲。（圖／記者趙禕攝）

▼在柳子廟前的愚溪上乘畫舫也是許多遊客喜愛的活動。（圖／記者趙禕攝）