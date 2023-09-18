　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

越南茶當台灣高山茶賣！無良茶商海削6269萬手法曝光　4人起訴

▲▼ 。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲陳姓男子涉嫌購買越南茶混充或直接當成台灣茶販售，不法獲利達6269萬元。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者白珈陽／台中報導

台中市陳姓男子成立茶葉集團，涉嫌從2019年起以每台斤70元至250元不等金額購買越南茶，陳指示員工將其混充或直接等方式，包裝成「阿里山手採茶」、「梨山茶」等台灣茶，以每斤800元至1500元售出牟利，不法獲利達6269萬元，台中地檢署依詐欺罪起訴陳等4人。

陳姓男子（38歲）2019年起向茶廠以每台斤70元至250元等價格購入越南茶葉，2020年成立照田公司，由林男擔任照田副總經理，陳並指派李男、王男經營管理子公司天禧、茗品公司。照田公司購買越南茶之後，配送到子公司，各自銷售。

子公司負責人李、王等人，指示子公司倉管人員將越南茶直接或依不同比例混入台灣茶葉，重新包裝成「杉林溪茶」、「阿里山手採茶」、「高山茶」、「梨山茶」等台灣茶產品，員工再以網路直播、電話推銷或門市銷售等方式，以每台斤800元至1500元賣給消費者。

檢警於去年7月27日搜索，茶葉經送農委會茶葉改良場鑑定，確認為「境外茶」，清查不法獲利達6269餘萬元，賣出越南茶重量為5.45萬台斤。

陳等4人坦承犯行，但辯稱「沒有獲利那麼多」，檢方偵結，依詐欺罪起訴陳、林、李及王等4人，犯罪所得6269萬元沒收。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
女大生杜拜轉機「遭半裸搜身」　她1舉動惹怒海關！
快訊／受賴清德感召　她宣布加入民進黨
快訊／高雄夫妻遭砍死！　複驗結果曝
快訊／20多歲男落水身亡
192cm高中生「跳水撞頭」四肢癱瘓　家長告學校求償4800
爸爸把「女兒當老婆」　亂倫生3孩全變嬰屍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

烏來老街塞車惹惱在地人！攤商「丟燒雞進駕駛座」...涉犯罪名曝

快訊／高雄夫妻遭惡鄰砍死　複驗結果出爐

為了幫姑姑討1萬債務　表弟痛毆表哥！他回家拿刀再打一回合

快訊／漲潮來不及逃！嘉義20多歲釣客落水卡蚵棚　搶救7hrs亡

印尼女搶黃燈遭攔　逾期居留33年嚇到員警！從沒被查獲關鍵曝

越南茶當台灣高山茶賣！無良茶商海削6269萬手法曝光　4人起訴

菜鳥女助理被主管強壓沙發床猥褻　母竟勸她「饒恕才會幸福」

蒙面慣竊雙人組專偷娃娃機　靠萬能鑰匙得手2萬再摸走一番賞

192公分男學生「跳水撞頭」四肢癱瘓　家長怒告學校求償4800萬

基隆80歲婦迷路400多公里　莫名出現屏東街頭…警助返家

國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護

許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

典典寶寶有問必答什麼都說「好！」　喝水乾杯「哈～」..趙小僑笑：哪裡學的！

何妤玟同台樂天女孩跳應援　李多慧轉身露疑惑表情超萌

《瘋神無雙》香蕉結婚了！26歲老婆超美　3大咖致詞..沈玉琳暗Cue「籃球圈友人」

楊繡惠姪子女友「嫌28坪房太小」　爆粗口怒譙：奧梨子假蘋果！

大冠鷲捕食蛇「反遭纏繞」　露驚恐神情...暖男出手相救

烏來老街塞車惹惱在地人！攤商「丟燒雞進駕駛座」...涉犯罪名曝

快訊／高雄夫妻遭惡鄰砍死　複驗結果出爐

為了幫姑姑討1萬債務　表弟痛毆表哥！他回家拿刀再打一回合

快訊／漲潮來不及逃！嘉義20多歲釣客落水卡蚵棚　搶救7hrs亡

印尼女搶黃燈遭攔　逾期居留33年嚇到員警！從沒被查獲關鍵曝

越南茶當台灣高山茶賣！無良茶商海削6269萬手法曝光　4人起訴

菜鳥女助理被主管強壓沙發床猥褻　母竟勸她「饒恕才會幸福」

蒙面慣竊雙人組專偷娃娃機　靠萬能鑰匙得手2萬再摸走一番賞

192公分男學生「跳水撞頭」四肢癱瘓　家長怒告學校求償4800萬

基隆80歲婦迷路400多公里　莫名出現屏東街頭…警助返家

手機送修被告知「擅自改裝多付3萬」　男星怒摔iPhone：霸道無理

為台幣44元爭執！印度15歲少年遭3友聯手殺害　棄屍偏僻河岸

高中足球隊頂尖對決！　汪汪揪伴亂入躺草皮「快來摸摸我呀」

連日本人也愛排的壽司！鑽石公主號5大必吃　香檳早餐賞海景超Chill

Kawasaki「電動忍者」Ninja e-1、Z e-1亮相　雙電池、12匹馬力

美學者：中國不會因經濟陷衰退而對台動武

生父殺害7歲兒！殘忍分屍「肢解放冷凍」　2幼女獲救遍體鱗傷

美中高層馬爾他對話著重台海　外交部有獲得相關資訊？

「萬鷺朝鳳」限定奇景來了！黃頭鷺盤旋山谷群飛...壯觀畫面曝

團爸團媽注意！　國稅局緊盯「+1」漏開發票行為

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

社會熱門新聞

違停人行道...路人跳上車「通行」踩破前擋

即／高雄某科大驚傳墜樓　女大生6樓摔落命危

美少女人妻喪偶　竟與大姑丈夫摩鐵開房

即／新北婦12樓墜落亡！夫悲慟認屍

即／新店更換蓄水池馬達　工人遭電擊送醫亡

亡妻手機翻出性愛片！夫驚覺被綠10多年怒告

男發現妻在家偷吃！一舉動害慘自己

高雄阿公悲：將當「小小兒子」來養

高雄女大生6樓墜落！家屬忍痛放棄急救

高雄角頭「高斤」不治過世　醫院廁所舉槍輕生

192公分男學生跳水竟癱瘓　家長求償4800萬

雙煞砍斷寵物店員工手臂！檢方求處重刑

即／國道火燒車驚成火球

台灣3大黑幫聯手組詐團！狂騙近5千萬

更多熱門

相關新聞

獨門配方竟是越南茶混充　 2黑心茶商7人落網

獨門配方竟是越南茶混充　 2黑心茶商7人落網

台灣好茶價格不菲，但近年來以東南亞境外包含越南地區茶葉混充台灣茶販售的爭議交易越來越多，不少民眾花大錢買台灣比賽茶、烏龍茶，喝到的卻是東南亞國家、越南茶葉，高檢署今年初規劃查緝境外茶混充台茶行動，刑事局偵七大隊7日宣布破獲兩起偽劣越南茶混充台灣好茶販售的案件，逮捕雙北市4間茶行的2位負責人及涉案員工共7人到案。

越南茶假冒台灣茶茶農夫妻被判刑

越南茶假冒台灣茶茶農夫妻被判刑

只限今天！推廣台灣茶　內湖手搖飲店「買1杯送3杯」可累送

只限今天！推廣台灣茶　內湖手搖飲店「買1杯送3杯」可累送

購買茶禮盒注意！　標示「台灣茶」不可混充其他進口茶

購買茶禮盒注意！　標示「台灣茶」不可混充其他進口茶

好市多高山茶竟混充越南茶　台灣茶比例僅佔1/10

好市多高山茶竟混充越南茶　台灣茶比例僅佔1/10

關鍵字：

越南茶假茶台灣茶

讀者迴響

熱門新聞

不是賴！　LINE台灣「正式中文名」曝

超大咖男歌手「把空姐罵到跪下」

南韓巨星殞落！　《怪物》邊希峰癌逝享壽81歲

病毒很強！醫累到快中鏢　一排家長回報慘況

爆強功能！「LINE未讀訊息」許願新通

轉雨降溫時間曝　下周可能有颱風影響連假

iPhone 15被爆有「2大缺陷」！

好多人生病　醫：最近病房滿出來

違停人行道...路人跳上車「通行」踩破前擋

賴佩霞被檢舉了！

「世新校花」無預警宣布懷孕！

iPhone 16爆6大特點　售價、頂規名稱全出爐

獨／大學首例！政大學生宿舍男女可混住　最新外觀曝光

新戲才播2集⋯韓男星突「心臟麻痺驟逝」　劇組慌了：還在想辦法⋯

BLACKPINK巡演最後一場！Jennie哭到唱不下去

更多

最夯影音

更多
國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護

國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護
許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面