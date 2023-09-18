越南茶當台灣高山茶賣！無良茶商海削6269萬手法曝光　4人起訴

▲陳姓男子涉嫌購買越南茶混充或直接當成台灣茶販售，不法獲利達6269萬元。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者白珈陽／台中報導

台中市陳姓男子成立茶葉集團，涉嫌從2019年起以每台斤70元至250元不等金額購買越南茶，陳指示員工將其混充或直接等方式，包裝成「阿里山手採茶」、「梨山茶」等台灣茶，以每斤800元至1500元售出牟利，不法獲利達6269萬元，台中地檢署依詐欺罪起訴陳等4人。

陳姓男子（38歲）2019年起向茶廠以每台斤70元至250元等價格購入越南茶葉，2020年成立照田公司，由林男擔任照田副總經理，陳並指派李男、王男經營管理子公司天禧、茗品公司。照田公司購買越南茶之後，配送到子公司，各自銷售。

子公司負責人李、王等人，指示子公司倉管人員將越南茶直接或依不同比例混入台灣茶葉，重新包裝成「杉林溪茶」、「阿里山手採茶」、「高山茶」、「梨山茶」等台灣茶產品，員工再以網路直播、電話推銷或門市銷售等方式，以每台斤800元至1500元賣給消費者。

檢警於去年7月27日搜索，茶葉經送農委會茶葉改良場鑑定，確認為「境外茶」，清查不法獲利達6269餘萬元，賣出越南茶重量為5.45萬台斤。

陳等4人坦承犯行，但辯稱「沒有獲利那麼多」，檢方偵結，依詐欺罪起訴陳、林、李及王等4人，犯罪所得6269萬元沒收。