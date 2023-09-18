最便宜4G方案！中華電信輕速吃到飽　月租費157元

▲最便宜4G吃到飽。（圖／pexels）

記者陳俐穎／綜合報導

電信三雄大打資費戰，除了迎接iPhone新機的5G月租費，傑昇通信今也宣布祭出市場價格最低的4G月租方案，即日起至9月30日止，至全台傑昇通信門市攜碼申辦中華電信、遠傳及亞太電信，4G網路輕鬆吃到飽，最低只要月付157元，搭配指定手機、平板，還能用0元帶走，申辦資格限制及額度，需以門市現場查詢為主。

如果平常只是聊聊天、滑滑社群，不需要5G網速，還有便宜的4G吃到飽方案嗎？傑昇通信表示，除了精打細算買iPhone外，這次延續詢問度最高的，中華電信月付157元，就能4G輕鬆用，針對平常上網僅基本需求的用戶規畫，可享每月免費1GB上網，超過免費上網量則調整為128Kbps，再享網內20分鐘免費、網外及市話共20分鐘免費通話，方案綁約36個月。

針對網路重度使用者，又希望資費更便宜，可選擇在9月30日前攜碼至遠傳電信，申辦期間到全台傑昇通信門市，指定遠傳申辦每個月最低繳288元的4G輕鬆省限速吃到飽，合約期間30個月，享每月5GB行動上網，前6個月4G不限速吃到飽，量到降速到128Kbps、網內免費講30分鐘，且每通前3分鐘通話免費，網外再加碼贈送30分鐘，市話也有40分鐘的免費額度。

兩大電信合併案進入倒數階段，然而好事多磨，在實際合併生效日期尚未公布前，亞太電信仍力推「月付196網內任你打」的資費優惠方案。對價格較為敏感的消費者，傑昇通信表示，申辦「月付196網內任你打」，綁約36個月，可享每月最高12GB上限4G不限速上網吃到飽，量到降為128Mbps一樣吃到飽；不管網內通話講多久時間完全免費，網外、市話合計免費30分鐘。