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打造多元5G實測環境　中華電信攜手新創科技產業布局全球

打造多元5G實測環境，中華電信攜手新創科技產業布局全球（圖／中華電信提供）

科技中心／綜合報導

創新科技產品或應用從實驗室到落地運用，大多皆要經過一連串的檢驗確保科技產品或應用可以真正投入到使用者上，但有些測試或驗證需要搭配昂貴的測試環境，對於擁有好點子但資源相對有限的新創企業來說的確是個門檻。為了幫助新創科技發展，中華電信在林口等育成中心提供5G專網實驗場域的服務規劃，提供合作的新創家實機檢測5G的連線效果，為5G應用產業發展共創雙贏。

打造多元5G實測環境，中華電信攜手新創科技產業布局全球（圖／中華電信提供）

▲中華電信具備綿密的5G支援人力，確保5G專網實證場域的訊號穩定無虞。

現階段已經有許多業者透過中華電信5G專網實證場域的服務，讓新創方案發揮其商業價值。中華電信企業客戶分公司行動產品處處長賴佳寧指出，新創數位應用需要經歷許多驗證與整合測試，才能確保這些應用的效能與穩定性，尤其是5G通訊技術涵蓋許多專業領域之間的橫向整合，加上5G O-Ran的開放式特性，要兼容不同廠牌的5G系統並充分發揮，建置時需要仰賴許多領域的專業技術，後續維護也須持續投入大量人力以保持最佳狀態。

「中華電信在林口等育成中心提供的5G專網資源，結合了國內外許多大廠的基站設備，多元的5G環境除有助於新創企業展開多元整合測試外，當創新成功商業化要投入實際應用時，就能根據實際案場的5G系統設定最佳的連線模式。」賴佳寧處長說：「除了基站設備的多元性，中華電信也在許多不同性質的場域中提供5G專網，包含學術機關、醫療院所，或是大型展演中心等，讓形形色色的運用發揮所長。」

打造多元5G實測環境，中華電信攜手新創科技產業布局全球（圖／中華電信提供）

▲中華電信企業客戶分公司行動產品處處長賴佳寧認為，穩健高速的5G專網將有助於各種產業邁向數位轉型。

透過中華電信5G專網的實驗場域協助，已經有許多業者成功推出方案，像是智捷生醫的VR/MR數位醫療影像即時傳輸系統，以及愛吠的狗推出的AI導覽員等，都是搭配5G專網傳輸來實踐的創新應用。

智捷生醫董事長特助孫繼宏指出，借助5G之力能將龐大的電腦斷層(CT)及核磁共振(MRI)影像轉換成VR/MR數位醫療影像與應用場景快速連線，藉此打造出元宇宙會議室，讓醫療團隊在遠距開會時有更精準的患者病理模型供參考，像是術前模擬、醫學教育，或醫師與病人說明病情等情境都能運用，可以大幅提升醫療品質造福人民。

「中華電信5G實驗場域涵蓋多種實際場景，這點對智捷生醫的醫療影像發展幫助很大，其中新竹台大分院5G智慧醫療場域更是關鍵，在醫院內實測過程中，讓我們在實際應用上累積許多難得的開發經驗。」孫繼宏特助說。

打造多元5G實測環境，中華電信攜手新創科技產業布局全球（圖／中華電信提供）

▲智捷生醫的VR/MR數位醫療影像方案可建立元宇宙會議室，跨距分享、展示複雜的人體MR模型。

「愛吠的狗AI導覽員的背後運作，就是以5G將複雜的AI影像、聲音識別資料上傳雲端分析，讓AI導覽員可以透過手勢、交談分析掌握使用者需求，進而提供機器人帶路導覽、動態展示等功能強化民眾之間的互動；AI導覽員的背面則可設定為智慧看板，透過攝影機識別民眾的年齡與性別等特徵，播放對方感興趣的廣告或宣導」愛吠的狗娛樂營運長江宥蓁表示，AI導覽員已經規劃好9月會在台北流行音樂中心登場，現場同樣搭配中華電信5G系統，結合科技與人性，讓展覽時的互動體驗更加豐富。

打造多元5G實測環境，中華電信攜手新創科技產業布局全球（圖／中華電信提供）

▲愛吠的狗AI導覽員能結合地圖與機器人，實機移動引導民眾前往查詢地點。

賴佳寧處長表示，為了照顧新創夥伴們海外拓展的需求，以及新南向等海外發展政策，中華電信也積極在海外設置5G服務據點，也成功幫助智捷生醫與愛吠的狗所開發的方案邁向日本、東南亞等市場，期待中華電信在海外的耕耘，讓世界看見台灣的科技競爭力。

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