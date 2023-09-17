台南甜點店道歉了！「公審顧客」拿她名字作活動　遭炎上PO文滅火

▲台南甜點店公審客人，遭炎上道歉了。（圖／翻攝自Dcard）



記者柯振中／綜合報導

台南某甜點店因為收到Google一星評價，竟然透過社群軟體公審顧客，甚至將顧客的名字拿來調侃、做促銷，一系列行為受到網友撻伐。事後，甜點店也再度發文致歉，同時承諾全額退費，態度明顯放軟。

一名女子日前到台南某甜點店消費，購買了包含提拉米蘇、芒果盒等多款產品，不過因為吃了以後發現口感、品質不佳，因此到Google留下了一星負評。

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店家看完以後，也毫不客氣地回應，有問題可以拿回來退換，且在製作的過程中，不可能每顆芒果都去試吃，難免會有問題，為何要說得像是不打算處理，「賣沒熟的給妳我會賺的（得）比較多嗎--？」

事後又有另一位顧客跑來留言，指稱「提拉米蘇真的難吃」，同時也給了一星負評，店家竟因此將顧客的名字拿來調侃，將顧客的名字用來辦活動，因而遭到網友撻伐。

▼店家將顧客的名字拿來調侃、辦活動，最後道歉了。（圖／翻攝店家IG）



對此，店家原先回應，之所以會生氣，是因為有提醒過顧客，如果真的有問題，可以來反映，絕對會幫忙處理客訴，直接留下負評，無疑是給商家一拳，對於信心、自我認知的傷害極大，也沒有任何機會能夠調整，來回報顧客的評價。

不過，事件持續炎上，店家也透過社群軟體發布限時動態，向留負評的顧客致歉，對於使用人名做行銷的狀況，他也感覺不妥，後續希望顧客能夠致電聯絡，他將全額退費，若不好意思露面，也將以顧客的名義，將這筆錢捐給公益團體，並且另行公布結果。

店家指稱，因為覺得要檢討自己錯在哪裡，再來發道歉文，這樣才有意義，而非隨便發發道歉文，因為花了時間整理情緒、自我反省，所以才會晚一天發布道歉文。