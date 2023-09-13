超商限定開賣！「韓國超夯2款生乳包」來了　咬下狂爆奶油炸彈

▲7-11桃竹以北限定門市將在9/18起開賣韓國超紅「延世大學生乳包」。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

不用出國就吃得到了！超商宣布開賣韓國超人氣「生乳包」，一次爽吃原味、巧克力共2種口味，糅軟的餐包裡是滿滿的內餡，咬下就能品嚐到宛如奶油炸彈的超療癒口感；另外還有一系列韓國新品，像是號稱「韓國版雷神巧克力」的「花生巧克力風味捲心酥」與「巧拿棒造型餅乾」等。

7-11桃竹以北限定門市將在9/18起開賣「延世大學生乳包」，自韓國原裝進口、銷售破千萬顆，共有原味及巧克力2種口味，選用香濃醇厚的延世大學牛乳製成，皮薄餡多，大口咬下如同奶油炸彈一般，每一口都療癒，9/20起至10/3還可享任選第2件79折。

▲「延世大學生乳包」共有原味、巧克力2種口味，咬下是宛如奶油炸彈的口感。



▲同步還有韓國新品落地架，吃得到號稱韓國版雷神巧克力的「X5花生巧克力風味捲心酥」。



不僅如此，7-11還打造一系列韓國新品落地架，9/20起至10/17止可享「指定品項任選第2件6折」，新品必吃「X5花生巧克力風味捲心酥」，號稱韓國版雷神巧克力，吃得到5層夾心內餡，口感超豐富，另外還有「甜心怪獸巧拿棒造型餅乾（黑糖風味）」、「熊津玉米鬚茶」、「熊津紅蔘飲」、「YOUUS首爾艾爾啤酒」以及「YOUUS檸檬酒酒」。

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▲中秋限定吃「月見韓式烤五花比薩」。（圖／必勝客提供，下同）

必勝客最新中秋限定「月見韓式烤五花比薩」來了，嚴選厚切台灣豬五花佐以韓式新松辣醬，再搭配菠菜、韓式蘿蔔等料，接著放上一塊塊康門貝爾起司，增添奶香口感，最外層還有整圈綿密蛋沙拉，打造豐富滋味，即日起於全門市正式開吃。

▲中秋限定吃「月見韓式烤五花比薩」。