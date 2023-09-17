10月中南部森林火災好發期將屆　林業空勤消防合辦陸空吊掛訓練

▲林業保育署南投分署辦理陸空吊掛訓練，為林火救災做超前部署。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

林業保育署南投分署為強化森林火災整備工作，日前於森林火災好發季節來臨前辦理陸空聯合搶救森林火災吊掛訓練，希望精進國家森林救火隊救災技能。

本次林火防災演練於9月15日在台中市石岡區亞拓飛行場，會同新竹分署、嘉義分署、內政部空中勤務總隊及消防署特種搜救隊辦理，操演森林火災發生時直升機空中物資運送、救火隊員空中吊掛投入火場及滅火水袋裝卸等科目，場面逼真。

南投分署說明，每年10月起至隔年4月梅雨來臨前，是中南部乾燥季節，亦是中高海拔山區森林火災好發高風險季節；因為台灣山勢陡峭且部分區域位處偏遠，森林火災發生時需仰賴直升機協助空中滅火及運送救火隊員、物資等任務，故藉由本次吊掛訓練，讓森林護管人員熟稔各項直升機共勤技巧及安全守則，以利災害發生時能快速、安全完成救災任務。

南投分署長李政賢表示，森林火災不似平地火災，可由消防隊員利用消防車或是架設水線灌救，而是由森林護管人員肩負起滅火救災的任務，各單位平日藉由訓練培養默契，方能於救災時發揮最大能量，感謝空勤總隊第二大隊及消防署特種搜救隊協助辦理訓練；他也呼籲民眾進入山區務必要謹慎用火，防止星火燎原，造成災害。