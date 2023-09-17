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烏俄戰爭迄今1年半　北約：做好打「持久戰」準備

▲▼ 烏克蘭部隊9月1日在頓內茨克地區巴赫姆特附近對俄軍開火。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 烏克蘭部隊9月1日在頓內茨克地區巴赫姆特附近對俄軍開火。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社法蘭克福16日綜合外電報導

基輔當局目前正對入侵的俄羅斯發動反攻，而北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在今天出刊的專訪警告，烏克蘭戰爭不會迅速了結。

法新社報導，史托騰柏格接受德國馮克媒體集團（Funke）訪問時表示，「大多數戰爭持續的時間都比開戰時所預料要久」。

「因此我們必須做好在烏克蘭打持久戰的準備。」

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭，使得歐洲時隔數十年再爆戰爭。

基輔當局今年6月發動反攻行動以奪回境內遭俄軍占領的南部和東部地區，但成果有限。

史托騰柏格在接受專訪時說：「我們全都希望快速取得和平。」

「然而在此同時我們必須明白：總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和烏克蘭人若停止戰鬥，他們國家將不復存在。」

「總統蒲亭（Vladimir Putin）和俄羅斯人若放下武器，我們則將取得和平。」

針對烏克蘭入盟的雄心，史托騰柏格說：「烏克蘭終將加入北約，這點無庸置疑。」

他表示，基輔當局在7月的北約峰會「朝北約更邁進一步」。他補充說：「當這場戰爭結束，我們需要提供烏克蘭安全保證，否則歷史恐會重演。」

7月在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行的北約峰會中，各國領袖同意，烏克蘭可以在某些條件達成時加入北約。而美國和德國官員闡明，條件包括基輔當局執行某些改革以保衛民主法治。

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