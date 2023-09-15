烏克蘭射海王星飛彈摧毀S-400防空系統　俄羅斯383億飛了

▲圖為俄羅斯S-400「凱旋」防空系統。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

烏克蘭情報人員透露，基輔國家安全局（SBU）與海軍使用巡弋飛彈與無人機朝被占領的克里米亞發動攻擊，摧毀俄羅斯S-400「凱旋」（Triumf）防空系統。這套防空系統價值12億美元（約新台幣383億元），依據社群媒體流傳的畫面，疑似發生爆炸起火出現閃光並傳出巨響，接著冒出陣陣濃煙。

綜合BBC等報導，這起聯合軍事行動發生在克里米亞半島西岸的葉夫帕托里亞（Yevpatoriya），情報顯示，烏克蘭使用無人機摧毀雷達設備，接著使用巡弋飛彈攻擊俄防空系統的發射設施。消息人士透露，烏克蘭海軍部隊發射的是2枚海王星（Neptune）巡弋飛彈。

當地居民指出，爆炸發生在14日凌晨5時40分左右，在軍事基地附近看到濃煙冒出。

S-400防空系統是冷戰時期S-300系統的升級版本，自2007年開始服役，可摧毀飛機與彈道飛彈。S-400「凱旋」防空系統是俄羅斯最先進的遠程和中程地對空飛彈系統。

莫斯科政府並未對此事件直接置評，但俄羅斯國防部表示，在克里米亞上空擊落烏克蘭11架無人機，並挫敗對一艘海軍巡邏艦的攻擊行動。而俄羅斯扶植的地方官員並未通報軍事設施或防空系統損壞的消息。