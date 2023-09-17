　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

羽生結弦新婚妻身分疑曝光！　日媒爆：大8歲的知名小提琴手

▲羽生結弦。（左圖／達志影像／美聯社／右圖／翻攝YouTube「@mayukosuenobuoffcial」）

▲周刊爆料稱確認羽生結弦新婚妻的身分。（左圖／達志影像／美聯社／右圖／翻攝YouTube「@mayukosuenobuoffcial」）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本花滑王子羽生結弦8月宣布閃婚，但新婚對象始終未曝光，經過一個多月後，日媒16日曝光對象身分，稱是36歲的前日本代表小提琴手之一，幾年前還以小提琴手身分與羽生結弦合演過，結婚後便「回歸」家庭。

日本著名娛樂周刊《週刊女性》16日爆料，經過在羽生住所外蹲點近一個月後，終於拍到女方本人的面貌，並稱對象是比羽生年長8歲的知名美女小提琴家。報導指女方與經紀公司簽過合約，但在婚後已徹底引退演藝圈，目前是非公眾人物，相關的照片資料也都被打上厚厚的馬賽克，僅看得出模糊的外型輪廓。

不過報導文中的身分對象指涉又相當明顯，包括女方曾簽約演藝經紀公司、發行過CD，也時常登上音樂類電視節目，並且有多次和音樂人之間的合作經驗。4歲開始練小提琴、從小便參加各種比賽得獎，與花式滑冰界的合作相當密切，出身於西日本。

儘管報導中將指涉的對象照片打上厚厚的馬賽克，但依據其詳列的身分經歷以及演藝關係，仍讓外界很快找到「傳說中的妻子」，便是末延麻裕子，文中打上厚碼的照片，正式末延麻裕子在前經紀公司官網上的照片，現已被刪除。

末延麻裕子是日本知名小提琴家之一，不只有才華還有外表，集結了成為明星的要素，據指她與羽生結弦是在2019年的一場大型花華表演秀上開始變得親密。

該報導一出很快在網上掀起轟動，不過也有微博網友指出，《週刊女性》雜誌爆料有多次亂傳、被打臉的紀錄，也有網友表示羽生從來就不愛分享個人生活，請大家放過他一馬。對於周刊「曝光」妻子身分，目前羽生本人也未親自回應。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
今雨區擴大！　降溫時間曝
接受《彭博》專訪　侯友宜談兩岸：實力確保和平、交流增進理解
快訊／震撼！大谷翔平進入傷兵名單　本季確定告終

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

羽生結弦新婚妻身分疑曝光！　日媒爆：大8歲的知名小提琴手

美20歲舞孃色誘男警影片曝！　酒駕辯想挨電擊槍：喜歡玩變態的

墨西哥西部發生酒吧槍擊事件　6人喪生

義大利小島「3天湧入8500難民」驚人畫面曝光　歐盟主席將去視察

金融時報：軟銀考慮對OpenAI進行投資

妻子被爆與馬斯克一夜情　谷歌創辦人布林低調離婚

利比亞外海浮現「數百具遺體」！洪水強襲90分鐘　整個市區被沖走

南韓一家五口慘死！屋主「殺妻小後輕生」血濺窗門　鄰居嘆難以置信

澀谷109百貨「濃煙狂竄」！疑配電盤漏電起火　出動24輛消防車

烏克蘭「奪回東部1村莊」　有望突破巴赫穆特戰線

柯媽媽自拆違建嘆委屈　「他們是官、我們是民」

柯P老家頂樓鐵皮拆光剩鋼骨　歷經6小時施工！前後對照曝

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

#柯文哲媽媽 自拆老家違建 嘆：他們是官，我們是民

爸難得休假卻遇停班停課　受打擊趴地...3兒身邊嗨玩

玉澤演預告台北慢跑「這裡三選一」　記者會結束後…跑角落打招呼

Lisa入境「被禮物砸臉」痛摸鼻樑！　保鑣12秒狂喊STOP...場面超失控

防彈V：喜歡被稱讚..IU姐姐卯起來誇　捉弄她做搞笑表情「自己擺帥的」XD

內湖交流道轎車成廢鐵　4車追撞...2人遭夾不治

92歲岳母為生活費翻臉！　拿拐杖怒砸女婿百萬名車

羽生結弦新婚妻身分疑曝光！　日媒爆：大8歲的知名小提琴手

美20歲舞孃色誘男警影片曝！　酒駕辯想挨電擊槍：喜歡玩變態的

墨西哥西部發生酒吧槍擊事件　6人喪生

義大利小島「3天湧入8500難民」驚人畫面曝光　歐盟主席將去視察

金融時報：軟銀考慮對OpenAI進行投資

妻子被爆與馬斯克一夜情　谷歌創辦人布林低調離婚

利比亞外海浮現「數百具遺體」！洪水強襲90分鐘　整個市區被沖走

南韓一家五口慘死！屋主「殺妻小後輕生」血濺窗門　鄰居嘆難以置信

澀谷109百貨「濃煙狂竄」！疑配電盤漏電起火　出動24輛消防車

烏克蘭「奪回東部1村莊」　有望突破巴赫穆特戰線

蘋果高層：iPhone 15 Pro是「最好的遊戲機」　不會燒破一個洞

香港男籃重獲亞運出賽資格　首戰對手可能遭遇中華男籃

羽生結弦新婚妻身分疑曝光！　日媒爆：大8歲的知名小提琴手

讚台灣球員籃球智商高　台新主帥：防守精神優於NBA球員

7雙精品厚底運動鞋推薦　LV Trainer終於有女碼、Dior老花新增高筒版

2023周年慶必買「加大版」保養！CPB激光瓶1+1禮盒、嬌蘭小金瓶6折再送神蜜水

今雨區擴大！　降溫時間曝

「侯友宜都叫我老師」！李昌鈺出席挺侯美僑宴　席開58桌破600人

「小李人生」慈世平參一咖　直言：不想看他離開拓荒者

詹皇幫組夢幻隊無用？　世界「不再害怕美國隊」4理由曝

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

國際熱門新聞

女逛夜市狂比540　路人秒懂報警救命

日天婦羅名店誤將「稀釋漂白水」給顧客喝！

妻被爆與馬斯克有染　谷歌創辦人布林離婚

剩15mins妻跑去買星巴克　他果斷放生

美軍2分鐘睡眠法！　網實測：真的有效

老公堅持婚前不愛愛　她洞房夜崩潰

猴現身人類好友葬禮「五體投地跪拜」

義大利湧8500難民　歐盟主席將視察

金融時報：軟銀考慮投資OpenAI

南韓一家五口慘死！屋主「殺妻小後輕生」

利比亞外海浮現「數百具遺體」

「這道泰國菜」會致癌！每年讓2萬人罹癌死亡

摩洛哥老師痛喊：全班32個孩子都沒了

美20歲舞孃酒駕肇逃　色誘男警影片曝

更多熱門

相關新聞

羽生結弦宣布閃婚文筆太完美！做對3件事

羽生結弦宣布閃婚文筆太完美！做對3件事

日本花滑王子羽生結弦4日晚間11點11分宣布閃婚，喜訊炸翻海內外，且純粹報告喜訊，卻沒有洩漏結婚對象任何一句話，掀起各界好奇。而他在運動界擁有偶像級人氣，此次宣布結婚，日媒及粉絲一面倒狂讚，並預言他不會因此掉粉。

羽生結弦新婚妻瘋傳「是AKB48女神成員」！

羽生結弦新婚妻瘋傳「是AKB48女神成員」！

羽生結弦選「天赦日」宣布閃婚！11時11分藏玄機

羽生結弦選「天赦日」宣布閃婚！11時11分藏玄機

羽生結弦宣布結婚　推特曝喜訊　

羽生結弦宣布結婚　推特曝喜訊　

10作家開團遊日本！50處私房秘境

10作家開團遊日本！50處私房秘境

關鍵字：

羽生結弦

讀者迴響

熱門新聞

「8習慣」會召喚窮神！命理師警告：快戒

女逛夜市狂比540　路人秒懂報警救命

想長高「別吃1類食物」！醫搖頭：生長激素徹底壓抑

年輕妹玩「國王遊戲」　慘遭3男設局侵犯

國道貨櫃車撞3車夫妻慘死　左切閃車流釀禍

快訊／大谷翔平本季確定結束！

iPhone 15 Pro Max預購　得等2個月才拿到

人夫怨「1個月愛愛不到1次」：怕忍不住！她羞曝3解方

看過代表你老了！國道經典關卡照引議

年輕夫妻遭惡鄰砍死　管理員哭了

日天婦羅名店誤將「稀釋漂白水」給顧客喝！

快訊／狂新聞宣布停更！粉絲淚崩：今天不是愚人節啊

妻被爆與馬斯克有染　谷歌創辦人布林離婚

夫妻遭狠殺　法官火速准押惡鄰原因曝

買車位卻要月付500元　「清潔費」爆論戰

更多

最夯影音

更多
柯媽媽自拆違建嘆委屈　「他們是官、我們是民」

柯媽媽自拆違建嘆委屈　「他們是官、我們是民」
柯P老家頂樓鐵皮拆光剩鋼骨　歷經6小時施工！前後對照曝

柯P老家頂樓鐵皮拆光剩鋼骨　歷經6小時施工！前後對照曝

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

#柯文哲媽媽 自拆老家違建 嘆：他們是官，我們是民

#柯文哲媽媽 自拆老家違建 嘆：他們是官，我們是民

爸難得休假卻遇停班停課　受打擊趴地...3兒身邊嗨玩

爸難得休假卻遇停班停課　受打擊趴地...3兒身邊嗨玩

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面