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2度挑戰泰國總理大位失敗　皮塔辭前進黨黨魁

▲▼泰國前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）。（圖／路透）

▲皮塔（Pita Limjaroenrat）。（圖／路透）

中央社

泰國前進黨黨魁皮塔15日辭去黨魁一職。他數月前才打著恐顛覆泰國政治現狀的反建制改革政見，率前進黨在國會眾議院選舉贏得最多席，但仍在保守派阻撓下無緣成為總理。

路透社報導，前進黨（Move Forward）乘著泰國年輕人和都會人口的支持浪潮，在5月選舉意外大勝，擊敗由勢力強大的軍方和保皇建制派撐腰的政黨；最後卻在保守派議員阻撓下，無法帶頭組成政府。

不過，前進黨仍是泰國國會一大在野勢力，且除了拿下首都大曼谷地區多數席位，也在一些重要都會區和保守派票倉贏得勝利，因此保有不容忽視的政治實力。

▲▼泰國前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）。（圖／路透）

▲皮塔（Pita Limjaroenrat）。（圖／路透）

43歲的皮塔（Pita Limjaroenrat）擁有美國哈佛大學學位，他先前2度爭取擔任總理，但都在國會受阻，因為軍方任命的參議員聯手擋下前進黨，其中有些人是基於前進黨打算修改不得批評王室的法律。

皮塔15日在社群媒體臉書（Facebook）發文表示：「我想讓其他議員能夠擔任反對派領袖的角色。」他同時也說：「無論我會在哪個職位，都會與前進黨和人民一同努力，來發揮自己的最大能力。」

充滿領袖魅力的皮塔，在選前民調一直是最佳總理人選。但目前他的眾議員身分遭到暫時停職，因為泰國憲法法院正在調查他是否違反國會議員不得持有媒體股份的選舉法規。皮塔則否認違法。

他15日寫道：「我將繼續盡全力與前進黨和公民同胞一同努力，來推動我們期望能有的變革。」

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