亡魂託夢破奇案！　私吞黑錢遭老大虐死棄屍成白骨

▲丘姓男子懷疑黃姓小弟私吞20萬元，竟找同夥將他關進旅館的衣櫃凌虐。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

4年前，一名丘姓老大懷疑黃姓小弟私吞20萬元毒品交易費用，竟夥同3名手下將他押到汽車旅館、魚塭、山區毆打，並強灌毒品，凌虐30小時後死亡，棄屍山區。原以為神不知鬼不覺，沒想到5個月後，一名警方線民疑似被亡魂託夢，將黃遭囚禁、凌虐的線索告知警方，警方循線逮捕丘姓老大，並尋獲變成白骨的死者，順利破案，替死者申冤。

2019年底，屏東縣警察局潘姓小隊長到城隍廟拜拜後不久，突然接到線民來電，對方表示夢見一名男子遭人綑綁，關在旅館的衣櫃中，但因沒明確資訊，潘小隊長聽完，並未放在心上。

屢託夢 鬼頭刺青正身

幾天後，線民再度找上潘小隊長，說他在家休息時，眼前又浮現男子身影，並加碼爆料說友人A先生曾給他看過該男子被綁在衣櫃的照片，模樣悽慘，讓他惡夢連連，他直覺男子有安全疑慮，甚至已經遭遇不測，希望警方盡快介入調查。

▲警方根據黃姓小弟手上的鬼頭刺青（箭頭處），確認他就是遭凌虐致死的被害人。

由於這次的線索比較明確，警方根據線民指引找上A先生並取得照片，確認拍攝地點是高雄大社的一間汽車旅館，警方調閱周邊監視畫面後多方訪查，得知一名黃姓毒品通緝犯、一名有多項毒品前科的丘姓男子及其手下，曾出現在旅館周邊。根據以往辦案經驗，警方懷疑黃及丘等人應該與照片有關。

▲黃姓小弟遇害前一年的最後一天，曾在臉書許願來年可以順一點。

為釐清真相，警方前往黃男屏東老家訪查，黃父一看到照片，就確認被綁在衣櫃裡的是他兒子。他告訴警方，兒子騎著他的機車離家多時，很久沒跟家裡連絡，家人也不知道他的行蹤。

警方掌握機車車號後，四處尋車，不久便在高雄福德二路的停車格找到這輛機車，當時車上貼了厚厚一疊停車收費單，最早一張是同年5月開出，因機車車身及踏板布滿積水和落葉，警方因此研判黃男可能已遭不測。除了黃父的指認外，警方也根據照片中男子手上的「鬼頭」刺青，確認他就是黃男。

曾遭擄 被打到腦出血

警方進一步調查發現，黃男是丘男的小弟，同年年初，丘男曾給黃20萬元，要他去買毒品，但黃疑似將錢私吞，丘為了教訓黃，曾夥同手下將黃擄走，打到遍體鱗傷後丟包在屏東；當時被打到腦出血的黃，經急救撿回一命。因為這起事件，警方懷疑丘等人與黃的失蹤脫不了關係。

為了找到黃男，警方逮捕丘男及其女友、手下，丘坦承把黃押到大社的汽車旅館教訓，但堅決否認殺人，聲稱黃當時還有氣息，只是將他丟在山坡；不過，同夥鄭男卻說，黃被丘凌虐致死，棄屍在鳳山水庫附近的偏僻山坡。

▲警方循線追查，逮捕行凶的丘姓男子一夥人。

警方掌握訊息後，帶著鄭男前往搜索，找了1個多小時，終於在一片芒草中發現一具白骨。警方採集黃父的DNA和白骨比對，證實死者就是失蹤5個月的黃男。

警方查出，2019年5月14日晚間，丘男不滿黃男私吞20萬元，駕車載著鄭姓、孫姓、陳姓男子，將黃押上車帶走，接著便在屏東、高雄小港一帶亂繞，途中二度停車，過程中，丘持球棒毆打黃，逼黃交錢，黃則拜託友人先借他1萬元還錢，但丘拿到錢之後，並沒放了黃。

▲警方根據共犯供述搜山，找到已成白骨的死者。

狠剪指 逼喝摻毒汙水

▲黃姓小弟被拘禁在汽車旅館10個小時，期間飽受毆打凌虐。

隔天早上，一行人將黃男綑綁後，載往高雄大社的汽車旅館，丘男一進房又繼續用球棒毆打黃，接著把黃關進衣櫃中，並用沙發頂住衣櫃門、控制黃的行動，除了喝水及如廁，完全不讓他離開衣櫃，也不讓他吃東西，晚間9點退房前，丘再持球棒痛毆黃。

經過長時間折磨，丘男等人還不肯放過黃男，又把他載往高雄小港大坪頂一帶的偏僻道路，一行人將黃押下車後，綑綁在路旁石柱上，丘撿起一旁廢棄電風扇朝黃重擊，接著喝令黃學狗在地上爬，同時拿球棒毆打黃的臀部。

隨後丘男等人又把黃男押到高雄彌陀一處魚塭，不但繼續拿球棒毆打黃，還用大型鐵剪剪掉他的小指頭，甚至將安非他命摻入汙水中逼黃喝下，然後載著他離開魚塭。

▲黃姓小弟被押到高雄大社的汽車旅館，警方調閱周邊監視畫面追查凶嫌。



黃男因久未進食，身體虛弱，又多次遭到毆打、凌虐，加上被迫喝入毒水，引發急性中毒，出現意識混亂、躁動、狂吼亂叫、身體劇烈痙攣、抽搐、翻白眼、口吐白沫等症狀，最後突然一動也不動，丘男這才發現他已經沒有呼吸心跳，斷氣死亡。

黃男死後，丘男等人開車在高雄小港至大寮一帶的荒僻山路尋覓棄屍地點，最終選定鳳山水庫旁的山區，將黃的屍體推落路旁深10公尺、長滿亂草的陡峭邊坡後離去。

▲警方查扣丘姓男子等人用來毆打死者的高爾夫球桿、球棒、尖刀等凶器。

警二摔 見土堆露白骨

▲警方搜尋1個多小時，才發現遭棄屍山區、已成白骨的死者。

案發後5個月，原本神不知鬼不覺的命案，才疑似因死者託夢，透過線民揭發此案。值得一提的是，警方逮捕丘男等人後，根據共犯陳述，展開搜山行動時，因山坡芒草長得比人還高，警方在現場搜尋1小時毫無所獲，打算暫停行動，派人買鐮刀除草，並出動空拍機從空中俯瞰搜索。

此時，一名身手矯健的刑警從邊坡往上爬，意外摔倒二次，第二次摔倒準備起身時，突然看到眼前小樹旁的土堆中，有白色人骨露出，當場大叫：「在這裡！」總算找到失蹤5個月的黃男。

事後，承辦刑警特別前往城隍廟拜拜，感謝神明相助，讓命案順利偵破，也讓死者得以入土為安。

▲黃姓小弟被棄屍在鳳山水庫旁的偏僻山坡，警方出動大批人力到場尋找屍骨。

針對這起命案，丘男受審時堅決否認殺害黃男，強調將黃丟在山坡時，黃尚有氣息，但其他共犯都說，黃是死後才遭棄屍。法院審理後認定，丘僅因20萬元恩怨，就設局強擄被害人、凌虐施暴，並以汙水摻入安非他命強灌致死，還把死者的遺體曝屍野外，行為殘忍暴虐，最後依殺人罪將丘判刑15年半，其他3名共犯則依私行拘禁罪，從輕量刑，全案定讞。

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