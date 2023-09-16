20歲女打3劑新冠疫苗頭暈、牙齒鬆脫　求償2醫師400萬被打臉

▲施打疫苗示意圖。（圖／CFP）

記者葉國吏／綜合報導

一位20歲女子在之前新冠疫情期間，分別到2間診所施打疫苗，後來出現副作用，指控醫師明知當時她未滿20歲、卻未經她法定代理人同意就為她施打疫苗，侵害她的身體健康權，巷2間診所醫師求償400萬元。台北地院法官卻後狠狠打她臉。

根據了解，女子分別在2021年、2022年打了BNT疫苗，2022年施打莫德納疫苗，3劑由2位醫師施打，沒想到卻在今年出現耳朵異音、皮膚癢、牙齦炎、牙齒鬆動等副作用。

女子認為這是施打疫苗的副作用，認為施打當時她未滿19歲，醫師卻在沒有家長同意書的情況下替她施打，侵害她的身體健康權提告求償。

對此醫師駁斥，表示疫苗併發症應該在14天內出現，女子的牙齦炎在打疫苗2年才出現，可見跟疫苗副作用無關，加上女子施打三劑疫苗時間僅間隔3個月，可見接種疫苗迫切性為日常生活，認定已經獲得家人允許，主張免賠。對此台北地院法官也認為，無法證明女子牙齦炎跟疫苗有因果關係，判醫師免賠，可上訴。

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