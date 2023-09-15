台灣主要空污排放大減19%　汰換老舊柴油車與機車貢獻多

▲環境部提醒，大型柴油車汰舊換新補助倒數計時。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者許敏溶／台北報導

環境部今（15日）在官方網站公布110年空氣污染排放清冊（TEDS），主要空氣污染物的排放量，較前一版（基準年108年）減少近19%，對照細懸浮微粒（PM2.5）監測資料，年平均濃度也由108年的16.2微克/立方公尺，110年降至14.4微克/立方公尺。環境部表示，推動汰換老舊柴油車（2.4萬輛）、老舊機車（129.8萬輛）等減量效果顯著，主要空污排放量相對減少26.5%，也顯示中央與地方共同推動空氣污染防制方案已展現成效。

環境部表示，本次排放清冊（TEDS 12）顯示，主要空氣污染物均呈現持續減少趨勢，其中細懸浮微粒（PM2.5）減量23.5%、硫氧化物（Sox）減量19.6%、氮氧化物（NOx）減量17.7%、非甲烷碳氫化合物（NMHC）減量19.2%。另排放清冊原是比照美國等先進國家3年更新一次，但為因應各界期待，在精進作業方式後，可望加速為每2年更新一次。

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對於110年空污排放減量原因，環境部分析，主要是持續推動空氣污染防制方案（109年至112年）成果，以及因新冠疫情使經濟活動較過往有些不同。在工業（點源）方面，因轉單增加活動強度，雖110年相較108年工業部門能源消費量增加7%、列管工廠數增加9%，但在跨部會推動鍋爐改善（2502座）、國營事業改善（台電）、加嚴管制措施（既存污染源削減、有害污染物、水泥業）等措施下，主要空污排放量仍較108年減少8.5%。

在交通（線源）方面，環境部指出，110年因三級警戒物流運輸需求增加，全年柴油車車行里程增加5%，但民眾使用的小客車里程數減少7%；而環境部推動汰換老舊柴油車（2.4萬輛）、老舊機車（129.8萬輛）等減量效果顯著，因此主要空污排放量相對減少26.5%。

在其他污染（包含非公路運輸及面源）部分，環境部表示，110年營建工程施工面積較108年增加46%，導致污染負荷增加，但環境部同步在110年加嚴「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」規範，並加嚴船舶燃油硫含量限值、推動稻草使用腐化菌、減少紙錢焚燒10%、餐飲業油煙輔導改善等工作，主要空污排放量因此相對減少23%。

環境部強調，雖然近年空污排放呈現減量趨勢，但之後的減量將如同擰毛巾般日趨艱難，環境部將繼續執行第一期空氣污染防制方案（109年至112年），除確保疫情後空氣品質改善外，已研擬第二期空氣污染防制方案（113年至116年）並陳報行政院審查中，希望藉由精準治理並搭配淨零轉型減污共利效應，持續守護國民健康。