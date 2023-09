中印爆G20對峙12hrs！中方帶可疑包包拒安檢　印度不退讓強勢封鎖

▲李強和莫迪在G20上互動良好,但印媒卻爆料中方代表團與印方因為20個包包上演了外交對峙的戲碼。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

由印度主辦的G20峰會已在10日落幕,但印度媒體近日卻針對會中上演的一場戲劇性插曲進行大肆報導,聲稱中國的峰會代表團在入住五星級飯店時,攜帶了20個「尺寸不尋常」、疑似裝有「可疑設備」的包包,卻拒絕接受安檢,導致雙方的「外交對峙」維持了12小時才終於落幕。

綜合《印度時報》等印媒報導,由國務院總理李強率領的中國代表團,7日入住新德里的泰姬皇宮飯店(Taj Palace Hotel)時,攜帶了20個尺寸長寬各1公尺、高度約為25.4公分的包包,不尋常的尺寸馬上引起印度維安人員注意,但印方仍按照「外交禮節」,允許這些行李進入。

