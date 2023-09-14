「出租男友」超高時薪曝光！男陪聊閒逛　每月狂賺20萬

▲萊漢一天最多可以接3至5名客人。（示意圖／CFP，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合外電報導

國外一名男子當「出租男友」，提供線上陪聊、陪伴閒逛、吃飯等服務，每月可賺取3萬令吉（約新台幣20.4萬元）。他透露，早在2019年讀大學的時期就開始從事這項服務，收費依據顧客想要的服務而定，陪聊服務一小時的費用達3500令吉（約新台幣2.4萬元）。

綜合星洲網等報導，男子萊漢（化名）每日至少會有一個客人，一天最多可以接3至5人，服務時間的長短取決於顧客，時間越長，費用就越高。他說，從事這類服務的一開始其實只是好玩，直到有了回頭客之後，才開始經營這份事業。

萊漢舉例，陪聊服務一小時費用為3500令吉，無論是視訊通話或是見面聊天都是同樣價格。他也透露，客人的要求各式各樣，「曾經還有客戶要求我觀看他自慰」，只要客人給得起錢就可以，但性行為服務與違法活動一律不接，也拒絕成為客戶的真正戀人。

另名同樣從事陪聊服務的馬利裡克則說，他是在大學讀書時想到陪聊的點子，讓有心事卻沒有傾訴對象者享有服務。他說，他才入行2個月就賺到5萬令吉（約新台幣34萬元），提供的服務包括在畢業典禮當日送花、送餐、視訊通話等。