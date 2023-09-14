騙爸媽去上課！4少年揪團搶「1500萬名錶」　最小才10歲

▲搶匪最小10歲。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

香港尖沙咀廣東道「名人站」11日發生搶案，3名非華裔男子持刀搶劫，搶走20支價值約370萬（約新台幣1508萬元）名錶。警方透露，一共拘捕4名非華裔青少年，搶匪分別才19歲、14歲以及10歲，以及17歲開車接應的司機，其中10歲少年、14歲少年還穿著校服去行搶。

根據《香港01》報導，警方表示，搶案發生於11日，搶匪搶走20支價值約370萬（約新台幣1508萬元）名錶後，搭上一輛7人車逃逸，過程中造成一名女職員受傷；人員接獲報案後，立刻展開調查。

警方指出，首先拘捕19歲少年、10歲少年，已被合共暫控一項「行劫」罪， 案件將於14日在九龍城裁判法院開庭；至於誤導警方犯案的17歲少年，現已被獲准保釋候查，下月中旬向警方報到。

此外，警方提到，10歲少年犯案時身穿校服，不過有穿外衣遮掩，行搶前還向父母謊稱去上學，結果竟是去搶劫；至於14歲少年昨（13日）才落網，警方表示，14歲少年犯案時也身穿校服，應是逃學，目前搶案的嫌犯都已落網，案件正進一步調查中。

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