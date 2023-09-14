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可不可悄悄漲價！人氣飲品「一口氣貴10元」　鐵粉不挺了

▲▼可不可熟成紅茶。（圖／記者曾筠淇攝）

▲可不可熟成紅茶悄悄漲價。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

手搖飲「可不可熟成紅茶」曾被票選大學生的最愛之一，尤其茶類相較親民價深受許多人喜愛。然而有網友傻眼直呼，想喝一杯大的熟成紅茶，價格卻悄悄變貴5元，從30變為35元；經典的熟成歐蕾一口氣調漲10元。消息曝光後，鐵粉不挺了「一直漲價，雖然要有變化才生存的下去，但感覺失去最一開始的感覺了」。

一名男網友在Dcard表示，昨（13）日忽然口渴想喝手搖飲，結果發現「可不可熟成紅茶」有新菜單，上面的價格也悄悄做了調漲及新增品項。

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原PO直呼，熟成紅茶大杯變成35元，還多了好多品項跟奶蓋系列，「漲價是還好，畢竟現在純茶幾乎都35元，但可以先還我春梅冰茶嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲可不可漲價了。（圖／翻攝Dcard）

不僅如此，另一名女網友以「可不可怎麼漲價了！」為標題發文，她傻眼直呼「附上新菜單，大杯多5元，有些是直接多10元，可以先還我太妃紅茶嗎？」

文章曝光後，底下網友熱議，「漲價之後真的會選別家飲料店」、「我在台北直接茶類變40元...哭」、「這家再漲就真的喝不下去了，本來就很貴了」、「我剛剛看台北的菜單居然純茶漲到40元了，好險大安站飲料店很多可以馬上換一家」、「我都喝茶之魔手，俗又大杯也沒什麼漲價」、「也漲太多了吧」、「品牌紅利早沒有了，加盟店每間都唉唉叫，漲價是必須的，更何況...用上新品的方式來包裝漲價的事實，很常見的手法」、「熟成歐蕾一次漲10塊太貴了，以後自己買牛奶加了」。

還有鐵粉感慨，「可不可剛出來的時候，難得看到主賣茶的手搖杯，品項雖然少，但看到細分了兩、三種紅茶也是覺得有自己的特色，而且相對便宜也有中杯，現在就跟大家一樣出一堆特調品項，然後名字又取得有夠秘密，還一直漲價，雖然了解要有變化才生存的下去，但感覺失去最一開始的感覺了」。

▼同樣是熟成紅茶，雙北、基隆等地區大杯變成40元。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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