台南11大軍系團體首度合體　力挺陳以信選立委

▲立委陳以信13日上午在台南歸仁競選總部，舉辦軍系後援會成立大會，台南市11個軍系團體全員到齊，支持陳以信參選東區暨南關線立委。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

立委陳以信13日上午在台南歸仁競選總部，舉辦軍系後援會成立大會，台南市11個軍系團體全員到齊，支持陳以信參選東區暨南關線立委，在地重量級議員曾培雅與吳禹寰均出席力挺，現場超過百位各大團體代表氣氛非常熱烈。

陳以信表示，這是第一次台南11個軍系團體全部到齊，並組織後援會力挺令人振奮！到場團體包括黃埔三軍5校校友會、空軍官校校友會、復興崗校友會、陸軍專校常士班校友會、海軍陸戰隊退伍軍人協會、台南市退伍軍人、台南市退除役官兵權益發展協會、台南市擎天協會、榮欣退伍軍人協會，以及台南市韓友會、逸仙讀書會。

陳以信痛批民進黨在台南執政多年倒行逆施，貪污腐敗包庇勾結各種亂象百出，才造成台南政壇癩哥、歪哥、豬哥一大堆。尤其民進黨政府亂花錢比貪污更嚴重，過去七年來一再利用公共債務法巧門，以特別預算方式舉債規避15％上限，迄今已舉債超過兩兆兩千億，相當於向每位國人借10萬元。陳以信批民進黨此舉等於刷爆中華民國信用卡，刷光未來政府的信用額度，將大量卡債債留子孫，把子孫曾孫都變成還債卡奴。

陳以信特別感謝這次台南軍系團體首度大團結，他指出軍人天職就是保家衛國維護台灣安全，更能感受到戰爭的無情與和平的可貴。他強調這次選舉就是和平或戰爭的選擇，過去國民黨執政時台海和平穩定繁榮，蔡英文上台後兩岸對立升高台海戰雲密布，成為國際雜誌封面認證的「全世界最危險地方」，陳以信呼籲讓侯友宜當選總統，讓台海安定、台灣安全、國際安心。