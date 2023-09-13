奧地利跨黨派訪問團來台　外交部：深化雙邊互動與交流

▲奧地利國會議員團抵台，外交部歐洲司副司長劉拓前往接機。（圖／外交部提供）

記者詹宜庭／台北報導

奧地利國會下議院亞特勒．辛策麗（Carmen Jeitler-Cincelli）議員於9月13日至17日率團訪台，在台期間將拜會立法院長游錫堃、環境部長薛富盛、數位發展部政務次長李懷仁等，參訪國家人權博物館及我國文經建設，並接受外交部政務次長李淳款宴，就台奧雙邊政經、社會、產業發展及人權等議題交換意見。對此，外交部13日表誠摯歡迎，相信訪團此行將增進台奧間友誼，深化雙邊互動與交流。

奧地利國會下議院亞特勒．辛策麗（Carmen Jeitler-Cincelli）議員於9月13日至17日率團訪台，成員包括：米里希（Andreas Minnich）、韋丁格（Peter Weidinger） 、夏岑貝格（Corinna Scharzenberger） 及菲德勒（Fiona Fiedler）等跨黨派議員，是疫情發生以來首個奧地利國會議員訪問團，外交部表示誠摯歡迎。

外交部指出，奧地利訪團在台期間將拜會立法院長游錫堃、環境部長薛富盛、數位發展部政務次長李懷仁、國防安全研究院、聯華電子、台北市電腦商業同業公會、社團法人台灣彩虹平權大平台協會，參訪國家人權博物館及我國文經建設等，並接受外交部政務次長李淳款宴，就台奧雙邊政經、社會、產業發展及人權等議題交換意見。

外交部透露，訪團以實際行動表達對台海情勢的關切及捍衛民主自由社會的決心，訪團成員菲德勒議員今年5月更具名參與福爾摩沙俱樂部聯名致函「世界衛生組織」WHO幹事長支持台灣參與世界衛生大會，對我國甚為友好。

外交部強調，奧地利是我國在歐盟會員國當中第7大貿易夥伴，去年台灣與奧地利雙邊貿易額達17億美元，較前一年增加6個百分點，其中特別是在半導體、車輛等產品有顯著成長。台灣與奧地利是共享民主、自由及人權價值的理念相近夥伴，相信訪團此行將增進台奧間友誼，並深化雙邊互動與交流。