台中「環山吊橋」完工啟用　總長100公尺

▲環山吊橋彩繪塗裝融入當地環山部落泰雅族圖騰元素，意寓「祖靈環抱」。（圖／台中市政府提供）

記者黃聖庭／台中報導

台中市和平區環山吊橋跨距約100公尺，全寬3.2公尺，編列經費5750萬元工程於今年6月底完工，建設局長陳大田12日代表盧秀燕市長主持完工啟用典禮，特別感謝部落宋進玉長老無償提供土地使用，提供地方安全便捷回家途徑。

陳大田表示，和平區腹地遼闊、占地寬廣，當地農業發展蓬勃，環山部落族民常年沿南湖溪兩岸種植經濟作物，受限天然地勢影響，生活機能困乏，僅倚靠簡易「流籠設施」載運人力及農產品往返彼岸，更時常需跋山涉水前往深山尋找或修復水源，而流籠遇風容易搖晃危險。工程去年2月開工，工期橫跨2個汛期，作業環境同時兼具臨水、高空、局限空間等挑戰，且工區位於高海拔山區，天候環境極其不穩，施工團隊的努力下，終於在今年6月順利完工。

建設局說明，新建吊橋參採橋址周邊意象及地方意見，命名為「環山吊橋」；橋塔彩繪塗裝融入當地環山部落泰雅族圖騰元素，色彩意象運用部落女性常用菱形變化織紋，意寓「祖靈環抱」，守護每位農民安全。

完工啟用典禮由陳大田主持，台中市議員朱元宏、古秀英，原民會組長陳德福、和平區公所課長謝曉君、和平區民代表會副主席楊淑青及多位代表、地方長老宋進玉、禱告牧師羅以撒皆親自到場參與剪綵儀式。