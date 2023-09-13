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目擊真理褲妹子羽球場「多人運動」！老司機洩副本：最後全脫了

【有片】真香！網友直擊真理褲妹子球場「多人運動」　老司機洩副本：全脫了 

▲網友在球場目擊清涼裝扮的辣妹打羽毛球。（翻攝爆廢公社二館）

圖文／鏡週刊

為了追求健康的生活，許多人都喜歡在工作或休息的時候，找幾個好友一起運動，享受運動帶來的快樂和汗水。但是，有一位網友在羽球場發現了一個讓他嫉妒不已的景象，大嘆「為什麼別人的球場比較美好？」

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文分享長約一分鐘的運動影片，影片中可見室內羽球場有幾位民眾在場上廝殺，而讓人眼睛一亮的是角落有三位穿著清涼的辣妹在打羽毛球，這些年輕妹子穿緊身小可愛、運動內衣搭配超短真理褲，在角落打球。

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▲▼ 。（圖／）

▲▼辣妹穿著貼身上衣、真理褲運動，惹火引人側目。（翻攝爆廢公社二館）

▲▼ 。（圖／）

只見年輕妹子揮臂打羽球，或彎腰撿球，一舉一動都特別引人注目，辣妹打羽球的影片在網上瘋傳，迅速引發網友關注，「以前怎麼不知道羽球那麼好玩」、「打球了～～不對！是看人家打球」、「這才是運動正確穿著」，部分鄉民則羨慕「我怎麼去球場總是碰到50幾歲的大叔啊？」還有人則開始約打球，「多餘的球拍有嗎？我也要參加這種瘋狂的運動！」

▲▼ 。（圖／）

▲妹子穿真理褲搭配運動小可愛打羽球。（翻攝爆廢公社二館）

另外則有老司機神解答，透露後續還有更多「多人運動連結」養眼畫面，不少鄉民也猜測是廠商拍片，「這是拍片把整個球場包下來了吧！」也有網友劇透驚呼「有脫衣版，很扯」、「這還有副本喔」、「她們最後全脫了」。

 




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