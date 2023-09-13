幼兒園開學5天就倒閉！1原因讓家長超傻眼：剛繳了1萬7學費

▲大陸南昌一間幼兒園，因園長捲款落跑，剛開學5天就宣布倒閉。（圖／翻攝自央廣網）

圖文／CTWANT

隨著開學季到來，終於讓家長暫時卸下重擔，但中大陸西安一所幼稚園卻開學5天就倒閉，理由更是讓家長們直呼「搞笑吧」的資金鏈斷裂，如今受害34名學童家長不只聯繫不到校長，人民幣3980元（約新台幣1.7萬）學費更可能拿不回來。

據《極目新聞》報導，該園「培爾米羅許園長」9月10日突然透過微信通知家長，「無法支撐一個學期開銷，處於虧損狀態，經過慎重考慮，我園決定閉園。次日無法正常開學。園方已經找到就近幼兒園方便小朋友就讀，如果家長不願意就近就讀，可以來幼兒園商討退費事宜」。

由於距離4日開學只有5天，有家長看了直接回噴：「搞笑吧，不辦了你開什麼學？」其他家長也爆料園方不退費、聯絡不到校長，更有家長指校方說會退費，卻只退770元（約新台幣3384元），剩餘的還要分期1年，甚至有10多名家長1毛錢都還沒拿到。

▲家長們無奈向警方求助。（圖／翻攝自微博）

南昌市新建區教體局指出，10日與園方溝通時，園長稱資金鏈斷裂，無力經營且沒錢可以退費，11日起就聯絡不到對方，但會繼續聯合有關部門協調後續退費事宜，幫助家長及學童討回權益。

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